Çalışan anneler için hibe başvuruları başladı

"Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyon"u kapsamında, çalışan ve çocuk sahibi annelere verilecek hibe için ön başvuruların, saat 10.00 itibarıyla "www.sgk.gov.tr" ve "www.evdecocukbakimi.net" web sayfası üzerinden başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Evde Çocuk Bakımı Projesine" ilişkin yazılı açıklamasında, tarih boyunca toplum içerisinde en kutsal ve en temel görev olan annelikle taçlandırılan kadınların, modern çağla çalışma hayatında ve sosyal hayatta yer bularak, birçok görevi daha omuzladıklarını ve bu görevleri başarıyla icra ettiklerini kaydetti.

Türkiye'de artık kadınların, iş, sanat, spor, eğitim, sağlık, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlarda önemli görevler üstlendiğini ve görevlerini üstün başarıyla yerine getirdiklerini ifade eden Çelik, kadınların sağladıkları bu başarının Türkiye adına bir övünç kaynağı olduğunu vurguladı.



Siyasilere bu noktada, kadınların toplumsal hayata katılımı önündeki engelleri kaldırma görevinin düştüğünü belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Toplumumuzun temel taşı olan kadınların kayıtlı istihdamına katkı sağlamayı hedefleyen, 'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyon'u kapsamında, çalışan ve çocuk sahibi annelere verilecek hibe için ön başvuruların, 25 Haziran 2015 saat 10.00 itibarıyla "www.sgk.gov.tr" ve "www.evdecocukbakimi.net" web sayfası üzerinden başlayacağı müjdesini sizlerle paylaşmaktan dolayı sevinç duymaktayım.

Çocuk sahibi kadınların iş gücüne katılımını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri olan çocuk bakımı sorununa, yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulma amacı taşıyan ve 5 bin anne ile 5 bin çocuk bakıcısı olmak üzere en az 10 bin kadının kayıtlı istihdamını etkileyecek olan bu önemli projenin, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Nasıl başvurulur?



Başvurular "www.sgk.gov.tr" VE "www.evdecocukbakimi.net" Adresindsen yapılabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre de projeyle ilgili başvurular, "www.sgk.gov.tr" ve "www.evdecocukbakimi.net" adresleri üzerinden saat 10.00'da başladı.

Başvurular, Bursa ve İzmir için bin 750 asıl ve bin 750 yedek başvuru sahibine, Antalya için ise bin 500 asıl ve bin 500 yedek başvuru sahibine ulaşılıncaya kadar devam edecek.

Bu arada, projeden yararlanmak isteyen adayların, Sosyal Güvenlik Kurumunun web sayfası "www.sgk.gov.tr" ile proje web sayfası "www.evdecocukbakimi.net" dışında her hangi bir web sayfasına itimat etmemeleri ve kişisel bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmamaları istendi.