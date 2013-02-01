Çalışan anneler BlackBerry'nin hedef kitlesi oldu

Geçtiğimiz günlerde görücüye çıkarılan BlackBerry 10 akıllı telefonlarının tanıtımında "çalışan annelerin" hedef alınması dikkat çekti. BlackBerry'nin Z10 ve Q10 modellerinin sunumunu yapan CEO Thorsten Heins'ın hedef kitlelerinin büyük bir oranın çalışan anneler olduğunu açıklaması, kadınların teknolojiye ulaşımında son yıllarda yaşanan artışı bir kez daha doğruladı.



Research In Motion şirketinin ismini "BlackBerry" olarak değiştirmesinin ardından merakla beklenen BlackBerry 10 akıllı telefonlarının tanıtımında CEO Heins, şirketin kurumsal ortamlarda çalışan müşterilerle sınırlı kalmayacağını; sanatçılara, çalışan annelere, sporculara da hitap edeceğini açıkladı. Heins'ın müşteri hedef kitlesinde çalışan annelere ikinci sırada yer vermesi ve dünyadaki kadın nüfusunun öneminden bahsetmesi seyirciler tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinliğin sonunda Heins,dünyaca ünlü şarkıcı Alicia Keys'in BlackBerry şirketinin yeni yaratıcı yönetmeni olduğunu duyurdu.



USA Today'e konu ile ilgili açıklama yapan Alicia Keys, BlackBerry'nin müşteri profilinde erkeklerin baskın olduğunu düşündüğünü belirtirken, kadın nüfusundaki hızlı artışın da farkında olduğunu, bu yüzden kadın müşterilere daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. BlackBerry'nin şu anki pazarlama müdürü Frank Boulben ise, erkek egemenliği olan bir marka olmadıklarını vurguladı.



Çalışan kadınlar sınıfında yer alan dünyaca ünlü sanatçılar Gwen Stefani ve Jessica Alba'nın Windows telefonlarının temsilciğini yapması ve İPad mini'nin Women's Health ve Marie Claire gibi kadın dergilerinde reklamlarına yer vermesi, teknoloji satıcılarının kadın müşterilere ulaşmak için ekstra bir çaba gösterdikleri yorumlarına neden oldu.