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Bilim / Teknoloji

Blackberry, BB10 ile geri dönüş yapacak

Şuan eski satışlarının ancak dörtte birini gerçekleştirebilen Research in Motion şirketi, BB10 telefonuyla pazar payını yeniden yükseltmeye çalışacak

31 Ocak 2013 11:11

Blackberry telefonlarını üreten Research in Motion adlı Kanadalı şirket yeni BB10 işletim sistemini ve telefon cihazını piyasaya sürecek. Firma Blackberry BB10 ile geri dönüş yaşamayı ümit ediyor ve tablet bilgisayar pazarında da tutunmaya çalışıyor.

Bir dönem, akıllı telefon piyasasının lideri durumundaki şirket, şimdi eski satışlarının ancak dörtte birini gerçekleştirebiliyor. Şirket 2009 yılından bu yana Apple ve Samsung gibi şirketlerin ürettiği cep telefonları karşısında pazar payını korumayı başaramadı.

BB10'daki işletim sistemi, şirketin Apple Iphone OS ve Google'ın Android işletim sistemi karşısında zemin kazanıp kazanamayacağını belirleyecek. İşletim sistemi rakip işletim sistemlerine göre "farklı" olarak niteleniyor. Yazılımın umut vaat ettiğini söyleyen uzmanlar, piyasaya çıktığında kullanıcıların Blackberry'e bir şans daha vermeye ikna edip etmeyeyeceğinin belli olmadığını söylüyor.

(BBCTürkçe)

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