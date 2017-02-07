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Yaşam
Deutsche Welle

Çalıntı Van Gogh tabloları Napoli'de sergileniyor

2002 yılında Amsterdam'daki müzeden çalınan iki Van Gogh tablosu Eylül ayında Napoli'de bir mafya baskınında ele geçirilmişti. Eserler iade edilmeden önce 3 hafta boyunca Napoli'de sergilenecek.

07 Şubat 2017 14:54

2002 yılında Amsterdam Van Gogh Müzesi'nden çalınan "Scheveningen'de Deniz Manzarası" (1882) ve "Neuenen Reform Kilisesi'nden Çıkan Cemaat” (1884/85) adlı tablolar Amsterdam Vincent Van Gogh Müzesi'ne iade edilmeden önce 3 hafta boyunca Napoli'deki Museo di Capodimonte'de sergilenecek.

Pazartesi günü açılısı yapılan sergide konuşan Amsterdam Van Gogh Müzesi direktörü Axel Rüger, bu sergi ile tabloların bulunması konusundaki yardımlarından dolayı Napoli şehrine ve İtalya'ya teşekkürlerini sunmak istedikleri dile getirdi.

Eserler nasıl çalınmıştı?

Van Gogh Müzesi'nin çatısına bir merdiven yardımıyla tırmanan hırsızlar çatı penceresini kırdıktan sonra eserlerin bulunduğu odaya girmişlerdi. Hırsızlar olaydan kısa bir süre sonra yakalanmasına rağmen çalınan tabloların yerine ilişkin suskun kalmışlardı.

Seneler süren aramalar sonucunda eserler İtalyan polisinin geçtiğimiz Eylül ayında Napoli'deki Camorra isimli uyuşturucu mafyasına yönelik olarak düzenlediği baskın sonucunda ele geçirilmişti. Baskından sonra açıklama yapan müze yetkilileri eserlerin hafif hasar almış olmalarına rağmen genel olarak iyi durumda olduğunu bildirmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, MY/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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