Çalınan Monet, Picasso, Matisse ve Gauguin eserleri yakılmış!

2012 Ekim ayında Rotterdam'da bulunan Kunsthal Galeri'de yaşanan 21. yüzyılın en büyük sanat hırsızlığında çalınan yedi tablonun, şüphelinin annesi tarafından yakıldığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene Ekim ayında Rotterdam'da bulunan Kunsthal Galeri'den çalınan, Monet, Picasso, Gauguin, Matisse ve Lucian Freud gibi ustalara ait yedi tablonun, hırsızlığın bir numaralı şüphelisi Radu Dogaru'nun annesi tarafından yakıldığı ortaya çıktı.

Mediafax haber ajansının haberine göre, şüpheli Doragu'nun annesi, 100 milyon avronun (253,5 milyon TL) üzerinde bedele sahip yedi tabloyu, "kanıtları yok etmek" amacıyla fırında yaktı.

Delilleri yok etmek için

Ajansın dava kayıtlarından aktardığı bilgilere göre, Dogaru'nun annesi ifadesinde "Oğlum Ocak 2013'te tutuklandıktan sonra çok korktum çünkü olayın ne kadar ciddi olduğunun farkındaydım. Resimlerin içinde olduğu bavulu fırına koydum ve tamamen yanana kadar bekledim," şeklinde konuştu.

Mahkeme tutanakları, dedektiflerin Mayıs ayında kadının evinde bulunan külleri inceledikleri ortaya çıktıktan sonra duyulan korkuyu doğruluyor. Ağustos ayında altı Romanyalı, "yüzyılın hırsızlığı" olarak anılan davada hakim karşısına çıkacak.

Yedi başyapıt, 16 Ekim 2012 tarihinde Rotterdam'ın Kunsthal müzesinden 90 saniyeden kısa sürede çalınmıştı. Hırsızlık Hollanda'yı ve sanat dünyasını derinden etkilerken, Hollanda polisi 25 memurunu olayı incelemekle görevlendirmişti. Hırsızlık esnasında çalınan tablolar şöyle:

Claude Monet: Waterloo Bridge, London (1901)

Claude Monet: Charing Cross Bridge, London (1901)

Pablo Picasso: Tête d'Arlequin (1971)

Paul Gauguin: Femme devant une fenêtre ouverte (1888)

Henri Matisse: La Liseuse en Blanc et Jaune (1919)

Meijer De Haan: Otoportre (1889-1991)

Lucian Freud: Woman with Eyes Closed (2002)