Çalınan Mercedes'ini 16 bin dolar ödeyerek geri aldı!

Kiraya verdiği Mercedes marka lüks otomobili, Suriyeli oto hırsızlık çetesi tarafından çalınan işadamı Hüseyin Ülger, izini sürdüğü aracına İdlip kentinde ulaştı. Satılmak üzere oto pazarında tutulan aracını 16 bin dolar ödeyerek geri aldı.

Türkiye’deki birçok araç kiralama sahibinin aynı şekilde kaçırılan araçlarını Suriye’de aradığına dikkat çeken Ülger, “Türkiye sınırına 15 kilometre mesafedeki kentte kurulan pazarda kaçırılan lüks araçlarımızın hurda fiyatına satılması çok üzüntü verici.” dedi. Zaman'dan Mustafa Gün'ün haberine göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kiralama yöntemiyle Türkiye’den 400’e yakın lüks araç çalınarak Suriye’ye kaçırıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda oto kiralama hizmeti sunan Hüseyin Ülger, iki hafta önce Suriyeli oto hırsızı çete tarafından dolandırıldı. Olay, 3 Aralık günü Türk vatandaşı G.E. ile Suriyeli bir kişinin araç kiralamasıyla başladı. Suriye’den gelecek patronlarına transfer hizmeti sunmak üzere lüks araç aradıklarını söyleyen çete üyeleri, 34 DK 6428 plakalı Mercedes C 180 model aracı 10 günlüğüne kiraladı. Çete üyelerinin davranışlarından şüphelenen çalışanlar, otomobildeki GPRS sistemi ile uydu üzerinden takibe başladı. Korkulan oldu ve araç, 5 Aralık’ta Suriye’ye kaçırıldı.

Hüseyin Ülger, cumhuriyet savcılığına aracının çalınması ile ilgili suç duyurusunda bulunarak, çete üyeleri ile ilgili yakalama kararı çıkarttı. Bu arada Türk çete üyesinin yakınlarına ulaşan Ülger, telefon görüşmesinde bu yöntemle 50-60 aracın daha Suriye’ye kaçırıldığı bilgisine ulaştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne de durumu bildiren Ülger, sonuç alamayınca kendi imkânlarıyla çete üyelerine ulaşmaya çalıştı. Ülger, Suriye’deki Türk işadamları ile görüşmesinde, çalıntı araçların İdlip kentindeki oto pazarında ‘hurda fiyatına’ satışa sunulduğunu öğrendi. Bunun üzerine bir çalışanını Suriye’ye gönderen işadamı, oto galerilerinde yaptığı araştırmada aracına ulaştı.

Suriyeli galeri sahibi, önce aracın fotosunu gönderdi. Ancak Hüseyin Ülger, emin olamadığı için aracın şasi numarasını sordu. Numara da aynı olunca galeri sahibiyle pazarlık yapılarak 20 bin dolara satışa çıkarılan araç, 16 bin dolara geri alındı. Otomobil daha sonra İstanbul’a getirildi.

“Sınırlarımızda gerekli güvenlik sağlanmış olsaydı bu araç Suriye’ye geçemezdi.” diyen Ülger, Türkiye’deki birçok araç kiralama sahibinin aynı şekilde kaçırılan araçlarını Suriye’de aradığına dikkat çekti. Ülger, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’ye yaklaşık 15 kilometre mesafedeki kente kurulan pazarda kaçırılan lüks araçlarımızın hurda fiyatına satılması çok üzüntü verici. Aracımı geri almak için ödediğim paramın devlet tarafından geri verilmesini istiyorum.”

Hüseyin Ülger’in verdiği bilgiye göre, Türkiye’den kaçırılan Porsche Cayenne model araçlar 40 bin dolar, Range Rover model araçlar 30 bin dolar, BMW X5 model araçlar 35 bin dolar, E 250 model Mercedes 35 bin dolar ve C 180 model Mercedes 20 bin dolara Suriye’deki pazarlarda müşteri buluyor.