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Kültür-Sanat

Çalınan Matisse tablosu on yıl sonra bulundu

FBI’ın sanat suçları veritabanına göre, çalıntı sanat eserleri piyasasının yıllık altı milyar dolar büyüklüğe ulaştığı kabul ediliyor

20 Temmuz 2012 14:11

Çalıntı sanat eserleri piyasasının en “popüler” sanatçılarından Fransız ressam Henri Matisse’in 10 yıl önce Venezuela’dan çalınan tablosu, Miami’de FBI’ın yaptığı gizli bir operasyonla ele geçirildi.

On yılı aşkın bir süre önce Venezuela’daki bir müzeden çalınan Fransız ressam Henri Matisse imzalı Odalisque in Red Pants/ Odalisque à la culotte rouge (Kırmızı Şalvarlı Cariye) adlı tablo Miami’de düzenlenen bir gizli operasyonla ele geçirildi. 1925 tarihli eseri 750 bin dolara satmaya çalışan zanlılar, FBI ajanları tarafından yakalandı. Pedro Antonio Marcuello Guzman ve Maria Martha Elisa Ornelas Lazo hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

 

Yerine sahtesini koymuşlar

 

Taraf'ın Reuters'e dayandırdığı habere göre, Marcuello, alıcı kılığındaki gizli FBI ajanlarına tablonun çalıntı olduğunu bildiğini açıkladı ve tabloyu yaklaşık 750 bin dolara satmayı teklif etti. Tarafların fiyatta anlaşması üzerine, Ornelas kod adlı kurye, tabloyu Meksika’dan getirdi. Tablonun on yıl önce çalındığı ihbar edilen Matisse tablosunun tarifine uyması üzerine 2003’te Caracas Çağdaş Sanat Müzesi yetkilileri, tablonun çalınarak yerine sahte bir tablonun konduğunu ihbar etti. Ancak müze yetkililerinin tablonun çalındığını anlaması pek kolay olmadı. Yapıtın New York’ta satışa sunulduğunu haber veren bir sanat koleksiyoncusu sayesinde yetkililer, duvarlarında asılı olan tablonun sahte olduğunu fark ettiler.

 

Değeri 3 milyon dolar

 

20’nci yüzyılın en önemli ressamları arasında yer alan ve Picasso ve Kandinsky ile birlikte modern sanatın seyrini değiştirdiği kabul edilen Matisse’in tablosuna üç milyon dolar değer biçiliyor. FBI’ın sanat suçları veritabanına göre, çalıntı sanat eserleri piyasasının yıllık altı milyar dolar büyüklüğe ulaştığı kabul ediliyor. Beş eserinin daha çalındığı ve hâlâ kayıp olduğu ifade edilen Matisse’in resimleri çalıntı sanat piyasasında büyük rağbet görüyor. Matisse’in 1905 tarihli Luxembourg Gardens tablosu 2006’da karnaval sırasında Rio de Janeiro’dan çalınmıştı.

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