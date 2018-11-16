California'daki yangında onlarca hayvan yaralandı ve öldü

ABD’nin Californiya eyaletinde bir haftadır süren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi, çok sayıda kişiden haber alınamıyor. Öte yandan yangında yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü. Eyalet tarihinin en ölümcül yangını olan felaketten yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü.

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Milli Muhafız Ordusu, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

(Photo: David McNew/Getty Images)

Orman yangınının harabeye çevirdiği San Francisco’nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusunda Paradise (Cennet) kasabasını ziyaret eden ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, gördüğü en büyük orman yangını tahribatıyla karşılaştığını söyledi.

Yetkililer, evsiz kalan binlerce kişi için de mobil evler oluşturmaya çalışıyor.

(Photo: John Locher/AP)

5 bin 500 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yangında yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü. Eyalet tarihinin en ölümcül yangını olan felaketten yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü.

(Photo: Humane Society of Ventura County/via Reuters)

Yangından kaçan bir at kendini havuza atlayarak kurtardı. Evlerine dönemeyen insanlar hayvanlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak yardım istiyor.

(Photo: Noah Berger/AP)

(Photo: Matthew Simmons/Getty Images)

(Photo: Stephen Lam/Reuters)

(Photo: John Locher/AP)

(Photo: Sharon Bernstein/Reuters)

(Photo: Stephen Lam/Reuters)

(Photo: Reed Saxon/AP)

(Photo: Andrew Cullen/Reuters)

(Photo: Terray Sylvester/Reuters)

(Photo: Noah Berger/AP)