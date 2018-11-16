California'daki yangınlarda ölü sayısı 63'e yükseldi

ABD'nin California eyaletinin kuzeyi ve güneyinde devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi. Kuzeydeki 11 binden fazla yapıyı küle çeviren yangında 631 kişiden hâlâ haber alınamıyor.

Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, California'nın kuzey kısmını etkisi altına alan yangınlarda 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece bölgedeki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı. California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı da küle çevirdi.

Güneydeki yangınlarda 3 kişi öldü

Yetkililer, eyaletin güneyinde devam eden yangınlarda ise yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldiğini duyurdu. Buradaki yangınlarda da yaklaşık 450 ev kül oldu.