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Çevre

California, tarihinin en şiddetli orman yangınlarından birini yaşıyor: 6 kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı

Kanada ve Avustralya'dan yardım talep edildi

23 Ağustos 2020 07:54

ABD'nin California eyaleti tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşıyor. Yangınlar şu ana kadar en az 100 bin insanın evinden olmasına neden oldu ve 6 kişi hayatını kaybetti. Eyalet, Kanada ve Avustralya'dan yangınları kontrol altına almak için yardım talep etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, California'da yaşanan orman yangınları sıcak hava dalgasının üzerine gelen kuru fırtına ve rüzgar nedeniyle artma tehlikesi yaşıyor. California İtfaiye Bölge Şefi Shan Jones, "Hava durumu tahminleri yangınlarla ilgili lehimize değil" açıklaması yaparken orman yangınları nedeniyle eyalette en az 100 bin kişinin evinden olduğu, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

California Valisi Gavin Newsom, yangınların 7 gün içinde 991 bin akreden daha fazla alanda etkili olduğunu söyledi ve diğer eyaletler ve ülkelerden yardım talep edildiğini söyledi. Newsom, "Uzun yıllardır buna benzer bir şey yaşamadık" dedi. 

Avustralya ve Kanada'dan destek talep edilirken ABD'de de 10 eyalet California'ya yardım için ekip gönderiyor. 

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