California, tarihinin en şiddetli orman yangınlarından birini yaşıyor: 6 kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı

ABD'nin California eyaleti tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşıyor. Yangınlar şu ana kadar en az 100 bin insanın evinden olmasına neden oldu ve 6 kişi hayatını kaybetti. Eyalet, Kanada ve Avustralya'dan yangınları kontrol altına almak için yardım talep etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, California'da yaşanan orman yangınları sıcak hava dalgasının üzerine gelen kuru fırtına ve rüzgar nedeniyle artma tehlikesi yaşıyor. California İtfaiye Bölge Şefi Shan Jones, "Hava durumu tahminleri yangınlarla ilgili lehimize değil" açıklaması yaparken orman yangınları nedeniyle eyalette en az 100 bin kişinin evinden olduğu, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

California Valisi Gavin Newsom, yangınların 7 gün içinde 991 bin akreden daha fazla alanda etkili olduğunu söyledi ve diğer eyaletler ve ülkelerden yardım talep edildiğini söyledi. Newsom, "Uzun yıllardır buna benzer bir şey yaşamadık" dedi.

Avustralya ve Kanada'dan destek talep edilirken ABD'de de 10 eyalet California'ya yardım için ekip gönderiyor.

Cumartesi günü itibariyle eyalette 560 noktada orman yangını çıktı. Bazıları küçük yangınlar olurken büyük hasar yaratanlar da oldu. 3 yangın kümesi ormanları, şarap bölgesindeki kırsal alanları ve San Francisco Körfez Bölgesi'ni tahrip etti. Yangınların yeni tip Koronavirüs salgını sürerken sağlık sistemini bir kez daha baskı altına aldığı belirtildi. "Büyük afet" ilan edildi ABD Başkanı Donald Trump, California'daki yangınları "büyük afet" ilan etti. Trump, yangınlar için federal yardıma onay verdi.

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