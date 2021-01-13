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Koronavirüs

California'daki Disneyland Koronavirüs aşılama merkezi olarak kullanılacak

13 Ocak 2021 11:07

ABD'nin California eyaletinde bulunan Disneyland eğlence parkı, Koronavirüs aşı merkezine dönüştürülecek. 

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de Koronavirüs'ün etkilerinin en ağır yaşandığı California'nın Anaheim eyaletinde bulunan Disneyland eğlence parkı, günde binlerce insana Koronavirüs aşısı yapılan bir merkeze dönüşecek. 

California'da Koronavirüs kaynaklı ölümler 30 bine ulaştı. California Valisi Gavin Newsom ve eyalet yetkilileri geniş bir aşılama kampanyasının eyaletteki durumu tersine çevirebileceğini umuyor. Disneyland'in yanı sıra eyalette bulunan beyzbol stadyumları da aşı alanı olarak kullanılacak. 

 

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