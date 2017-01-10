Çalgı Çengi'den gişede yüksek performans

Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı "Çalgı Çengi İkimiz" filmi, gösterime girdiği ilk hafta sonunda 607 bin 133 kişi tarafından seyredildi.

Yılın en çok gişe yapması beklenen, 6 yıl önce çekilen ve 59 bin 736 kişi tarafından seyredilen Çalgı Çengi'nin devam filmi olan yapım, 3 günde ilk filmin seyirci sayısının 10 katına ulaştı.

TR 40 33 Productions yapımcılığında 6 Ocak'ta vizyona giren filmin başrol oyuncuları, gösterime girmesinin ardından Berlin, Rotterdam, Amsterdam, Duisburg ve Bochum'da hayranlarıyla buluştu.

Filmin başrol oyuncuları Kural ve Cemcir, yoğun ilgiyle karşılaştıkları gala gösterimlerinin ardından seyircilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bu arada Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan oyuncular, hava şartlarından dolayı İstanbul'a uçakların iniş yapamaması nedeniyle Viyana'da mahsur kaldı. Viyana’dan çıkış yaptıktan sonra havaalanında ve uçağın içinde 6 saat beklemek durumunda kalan Kural ve Cemcir, uçağın kalkmayacağının anons edilmesi üzerine Avusturya'ya tekrar geri döndü.