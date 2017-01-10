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Kültür-Sanat

Çalgı Çengi İkimiz gişenin zirvesine yerleşti

Film, ilk üç günde yarım milyonun üzerinde izlendi

10 Ocak 2017 10:51

Yılın en çok gişe yapması beklenen Çalgı Çengi İkimiz filmi, ilk 3 günde 600 bine yakın kişi tarafından izlendi.

2011 yılında Çalgı Çengi ile tanınan Ankaralı kuzenler Salih ve Gürkan'ın maceralarının devamını konu edinen Çalgı Çengi İkimizde Ahmet Kural ve Murat Cemcir başrol oynuyor.

Box Office'te yer alan habere göre, 2016'nın en çok izlenen filmi ve geçen haftanın lideri Dağ 2, onuncu hafta sonunda da iyi bir gişe performansı göstererek listenin ikinci sırasında yer aldı. Hafta sonunda 62.878 biletli seyirci tarafından izlenen Matt Damon'lı Çin Seddi (The Great Wall) Box Office Türkiye'de üçüncü sırada yer alırken, Murat Boz'un başrolünde yer aldığı Dönerse Senindir dördüncü sıradan kendine yer buldu. Video oyun uyarlaması Assassin's Creed 49.279 biletli seyirciyle beşinci sırada yer alırken, çağımızın en büyük ifşa olayının başrolü Edward Snowden'ın hayatını konu edinen Snowden yaklaşık 10 bin seyirciyle açılışını yaptı.

06 - 08 Ocak 2017 "Hafta Sonu Box Office Türkiye" detaylı sıralamasını görmek için tıklayınız.

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