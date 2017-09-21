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'Çalgı Çengi İkimiz' ekibi Bodrum'da

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 7'nci Bodrum Türk Filmleri Haftası'na (BTFH) katılmak üzere kente gelen 'Çalgı Çengi İkimiz' filmi yönetmeni Selçuk Aydemir, başrol oyuncularından Murat Cemcir ve yapımcı Necati Koc

21 Eylül 2017 13:14

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde düzenlenen 7\'nci Bodrum Türk Filmleri Haftası\'na (BTFH) katılmak üzere kente gelen \'Çalgı Çengi İkimiz\' filmi yönetmeni Selçuk Aydemir, başrol oyuncularından Murat Cemcir ve yapımcı Necati Kocabaş, seyirciyle buluştu.
Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi\'ndeki Cinemarine Sinemaları\'nda \'Çalgı Çengi İkimiz\' ekibiyle gerçekleştirilen söyleşiye, birçok sinemasever katıldı. Çalgı Çengi İkimiz\' filmi yönetmeni Selçuk Aydemir, başrol oyuncularından Murat Cemcir ve yapımcı Necati Kocabaş, sevenleriyle sohbet edip, sorularını yanıtladı.
Söyleşinin başında kısa bir açıklama yapan Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı ve Cinemarine sinemalarının işletme sahibi Cenk Sezgin, \"Böylesine keyifli bir ortamda, böylesine fikir ve enerji patlaması yaşayan insanların ortaya çıkardığı performansı sahnede ve perdelerde görüyoruz. Çok gülüyoruz, çok seviyoruz kendilerini. Kendilerini BTFH kapsamında Bodrum\'da ağırlayalım istedik. Onları 7 yıldan sonra tekrar ağırladığımız için çok mutluluk duyuyoruz\" dedi.
Yönetmen Selçuk Aydemir ise BTFH ilk başladığında Çalgı Çengi filminin ekibi olarak katıldıklarını belirterek, \"Bu festivale davet edildiğimizde çok şaşırmıştık. Biz filmi vizyona soktuk ve biri bizi festivale çağırdı. Festival 7\'ncisine kadar geldi. Çok başarılı bir şekilde devam ediyor. O zaman davet edilmemiz bizim için çok önemliydi. Büyük bir destekti bizim için\" dedi.
Filmin yönetmeni Selçuk Aydemir, başrol oyuncularından Murat Cemcir ve yapımcı Necati Kocabaş, söyleşinin ardından salondakilerle selfie yaptı. Söyleşinin ardından salonda bulunanlar, \'Çalgı Çengi İkimiz\' filmini izledi.

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