-ÇALDIRAN'DA AĞAÇLAR BUZ TUTTU VAN (A.A) - 22.01.2011 - Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri arasında gösterilen Van'ın Çaldıran ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaçlar buz tuttu. Hava sıcaklığının kış mevsiminde sıfırın altında yaşandığı Çaldıran'da, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının fazla olmadığı ilçede, dondurucu soğuk nedeniyle ağaçlar adeta beyaza büründü. İlçedeki hayvan pazarında, yetiştirdiği küçük ve büyükbaş hayvanları satmaya çalışan tüccarlar, soğuk havanın satışları da etkilediğini belirterek, soğuktan dolayı vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkamadığını söyledi.