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Yaşam

Çaldıkları 2 koyunu taşımak için 2 de otomobil çaldılar

2 şüpheli, otomobil ve hayvan hırsızlığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu

08 Mayıs 2021 16:30

Kütahya'da hırsızlar iki koyun çaldı. Ardından koyunları taşımak için bir araba çaldılar. Araba ufak gelince bir otomobil daha hırsızlığı daha gerçekleştirdiler. Polis iki hırsızı yakaladı.

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