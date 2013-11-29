Çaldığı telefondaki kişi listesini kağıda yazıp geri gönderdi

Çin’in Huan bölgesinde Zou Bin isimli işadamı, bir taksi yolcuğu sırasında çaldırdığı telefonundaki yaklaşık 1000 kişilik isim listesinin, telefonu çalan hırsız tarafından tek tek bir kağıda yazılarak geri yollanmasına çok şaşırdı.

Bin’in telefonu çaldırdıktan sonra hırsıza defalarca mesaj yollayarak telefonu iade etmesini talep etmesi üzerine insafa gelen hırsız, telefonu geri yollamak yerine üşenmeyip tüm rehberdeki isimleri ve telefon numaralarını kağıtlara yazdı. Zou Bin, tam 11 sayfalık rehber listesinin postayla adresine geldiğini görünce şok geçirdi.

Bin, “Hepsini tek tek kağıda yazmış. Bunları tek tek yeni rehberime girmek çok zor olacak. Ve galiba hırsızın yazarken eli titriyormuş, yazısı zor okunuyor.” dedi.