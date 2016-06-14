Hırsızın makatında sakladığı takılar, kontrol için götürüldüğü röntgencinin çıktı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden birinin yürüyüşünden şüphelenilmesi üzerine röntgen çektirildi. Röntgende hırsızlık şüphelisinin çaldığı 6 küpe ve 2 kolyeyi makatına sakladığı görüldü. Üstelik hırsızların takıları da röntgeni çeken teknisyenin evinden çaldıkları ortaya çıktı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar günü 2 kişinin Yeni Mahalle'deki bir evin kapısını zorlayıp içeri girdiği ihbarını aldı. Verilen adrese giden polis, şüphelilerden 26 yaşındaki O.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin de 41 VS 919 plakalı otomobille kaçtığı belirleyen polis, aracın bulunması ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, yürüyüşünden şüphelendi

Gözaltına alınan O.D. bugün adliyeye sevk edildiği sırada polis, o bölgede diğer şüphelinin kaçtığı aracı fark edip, durdurmak istedi. Şüpheli ise "Dur" ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil durduruldu, içindeki 24 yaşındaki Ö.A. da gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Ö.A.'nın yürüyüşündeki aksamadan şüphelenen polis, röntgen filmi çekilmesini istedi. Röntgen filminde ise Ö.A.'nın makatında çaldığı altın 2'si altın 6 küpe ve 2 kolye olduğu görüldü.

Tesadüfün böylesi

Şüphelinin röntgenini çeken teknisyen, ise Ö.A.'nın makatından çıkartılan ve poşet içine konan altın takıların kendi evinden çalınan altınlar olduğunu söyledi.

Küpe ve kolyeler sahibine teslim edilirken gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.