Çaldığı kaplumbağayı Facebook'ta sattı, yakalandı

İngiltere’de 18 yaşındaki bir genç, sarhoşken girdiği hayvanat bahçesinden çaldığı 5 bin lira değerindeki kaplumbağayı Facebook’ta 80 liraya sattı.

Adam Steff adlı kişi, alkolün etkisiyle hayvanat bahçesinden Aldabra türü olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan Flo adındaki kaplumabağayı çalıp Facebook'ta sattı. Flo’nun yeni sahibi Aiden Mckinstery, yeni kaplumbağasının fotoğrafını Facebook’a koyduktan sonra kayıp sürüngeni arayan hayvanat bahçesinin dikkatini çekti.

Yetkililer, Mckinstery’den Flo’yu teslim alırken, Mckinstery kaplumbağanın çalıntı olduğunu bilmediğini iddia etti.

ntvmsnbc'nin Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre, olay yerinde bulunan bira kutusunda Steff’in DNA’sına rastlandı. 18 yaşındaki genç polis tarafından tutuklandı.