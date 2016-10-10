Calais'de araçlara tırmanmaya çalışan göçmen öldü

Fransa'nın Calais kentinde, İngiltere'ye girmek için kampta bekleyen binlerce göçmenden biri, kamyon ve tırlara tırmanmaya çalıştığı kampın önünde meydana gelen trafik kazasında öldü.

Fransız polisi, İngiliz bir sürücünün arabası ile çarptığı ölen göçmenin Eritreli olduğunu açıkladı.

Göçmenin eşi ise kazada yaralandı.

Genç bir Afgan çocuk da geçen ay aynı şekilde Manş Tüneli'ne geçebilmek için bir kamyona çıkmaya çalışırken ölmüştü.

Hak örgütlerinin Jungle (Orman) adını verdiği kampta çoğu Afganistan'dan veya Ortadoğul ya da Afrika ülkelerinden binlerce göçmen, Manş Tüneli'ni kullanarak İngiltere'ye geçebilmek için bekliyor.

Kamp koşullarının "insani olmadığını" savunan Fransa ise kampta bekleyen göçmenlerin geçici mülteci kabul merkezlerine gönderilmesini istiyor.

Bunun yanında, insan hakları örgütleri ve düşünce liderleri, sığınma talebiyle İngiltere'ye geçmek isteyen göçmenlerin kamptaki zor koşullarıyla ilgili çağrılarını sürdürüyor.

Çocuk ve refakatsiz göçmenlerin barınma ve korunmasına yönelik talepler de, bu çağrıların merkezinde.

Son olarak İngiltere'de Anglikan Kilisesi Başpiskoposu ile Müslüman ve Yahudi dini liderler, Başbakan Theresa May'e mektup göndererek, 400'e yakın göçmen çocuğun İngiltere'ye geçişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Dini liderler, mektuplarında Calais Kampı'nı "İngiltere ve Fransa'nın vicdanındaki bir kara leke" olarak tanımladı.

Mektup, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 1 Ekim'de yayınladığı raporu takip etti. UNICEF raporunda, kampın boşaltılması sırasında çocukların "kaybolabileceğini" vurgulamış, İngiliz hükümetine, refakatsiz çocukların ülkeye daha hızlı getirilmesi için daha fazla çaba göstermesini söylemişti.

Mektupta, en küçüğü 8 yaşında olan bu çocukların Fransa'nın kuzeyindeki kampta sıkıştığı ve "derin travma ve büyük risklere" maruz kaldığı belirtildi.

Mültecilere yardım kampanyası 'Help Refugees'de, Calais'deki refakatsiz çocuklara barınma sağlamamakla suçladığı İngiltere İçişleri Bakanlığı hakkında "yasal süreç başlattığını" duyurdu.

Help Refugees aktivistlerine göre, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Başbakan Theresa May'in açıkladığı Göç Kanunu'nu yanlış yorumluyor ve uyguluyor.

İngiltere hükümeti ise kamptaki çocukların yeniden yerleştirilmesine yönelik çabalarına sadık kaldıklarını yinelerken, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yaklaşık 9 bin göçmenin yaşadığı "Orman"ın, kış mevsiminden önce boşaltılacağını ve göçmenlerin ülkenin çeşitli yerlerine dağıtılacağını belirtmişti.

Başta Suriye, Afganistan ve Irak olmak üzere, ülkelerindeki iç savaştan kaçan 90 bine yakın çocuk göçmenin geçen yıl Avrupa'ya sığındığı biliniyor.