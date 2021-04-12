Sahte UNESCO ödülü ile gündeme gelen AKP'li Belediye, CNN Türk'e de binlerce lira ödemiş

Belediye kasasından 106 bin TL ödeyerek sahte UNESCO ödülü alan, Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar'ın CNN Türk’te yayınlanan programlara katılmak için de belediye kasasından binlerce liralık ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Dündar, CNN Türk’te yayınlanan ve Cem Seymen’in sunduğu Üretim Rotası Programı’na katılabilmek için belediye kasasından tam 35 bin 400 TL’lik ödeme yaptı. 25 Ekim 2020 tarihinde çekimleri yapılan ve 12 buçuk dakika süren programda Bursa Çiftçi Pazarı’nın tanıtımının yapıldığı belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Belediye Başkanı Mustafa Dündar da binlerce lira ödeyerek katıldığı programa ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bugün gazeteci Cem Seymen ile Türkiye’nin en büyük çiftçi pazarında keyifli bir sohbete imza attık. Üreticiyle tüketiciyi direkt olarak buluşturan Bursa’nın ilk Çiftçi Pazarı, her geçen gün daha fazla vatandaşımızı bir araya getiriyor. Tüm vatandaşlarımızı bu pazara davet ediyorum. İnanıyorum ki, sizlerin de desteğiyle bu güzel proje, dev bir organizasyona dönüşecek.”

Kentsel dönüşümü anlattı

Osmangazi Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 12599 yevmiye numaralı dosyasında ise CNN Türk'e yapılan bir başka ödemeye ilişkin bilgilere yer verildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, AKP’li Belediye Başkanı Dündar, CNN Türk’te yayınlanan haber programına sadece 8 dakika boyunca konuk olabilmek için belediye kasasından KDV hariç 15 bin TL ödeme yaptı. Dündar, katıldığı programda “Kentsel dönüşümde Osmangazi modeli” adı altında “Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni” anlattı.

Yerel televizyonlara da ödeme yapılmış

Osmangazi Belediye Meclisi’nin CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz ise yaptığı açıklamada, belediye kasasından yerel televizyon kanallarına da binlerce liralık ödeme yapıldığı ifade ederek şunları anlattı:

“CNN Türk gibi ulusal bir televizyon kanalına daha uzun yayın süresi için daha az ödeme yapılırken, izlenme oranları çok daha düşük olan yerel kanallara daha kısa yayınlar için çok daha fazla ödemeler yapıldığı tarafımca tespit edilmiştir.

Osmangazi Belediyesi, sadece yerelde yayın yapan Sönmez Radyo Televizyon Yayıncılık A. Ş.’ye yaklaşık sekiz ve beş dakikalık iki ayrı ‘Osmangazi’de bir hafta’ isimli videoyu yayınlaması için toplam 70 bin 800 TL ödeme yapmıştır. Yine belediye kasasından, sadece yerelde yayın yapan, Sancaktar Medya Reklam Ajansı San. Tic. Ltd. Şti.’ye de sekiz dakikalık Osmangazi Meydanı ve Fetih Müzesi’nin tanıtım videosunun yayınlanması için 47 bin 200 TL ödeme yapılmıştır.”

TIKLAYIN | AKP'li belediye, çakma UNESCO ödülü ve ödülün tanıtımı için binlerce lira harcadı