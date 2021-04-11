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AKP'li belediye, çakma UNESCO ödülü ve ödülün tanıtımı için binlerce lira harcadı

Olmayan ödüle ve tanıtımına 208 bin TL harcandı

11 Nisan 2021 09:56

Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar belediye kasasından 106 bin TL ödeyerek çakma UNESCO ödülü aldı. Olmayan ödülün tanıtımı için de belediye kasasından 101 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Bursa'daki belediye, ödülün tanıtımı için Ankara'da reklam panoları kiraladı ve binlerce lira ödeyerek televizyon kanalına olmayan ödülün haberini yaptırdı. 

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP'li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, UNESCO'dan aldığını iddia ettiği çakma ödülün tanıtımına da binlerce lira para harcadı.

Bursa’daki Osmangazi Belediyesi’nin Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 14 Şubat 2020 ve 2412 yevmiye numaralı dosyasıyla, çakma ödülün tanıtımı amacıyla Ankara'da 110 billboard, 30 raket ve 10 megalight olmak üzere 140 reklam panosu kiraladı. Belediye, Ankara’da kiraladığı reklam panoları için Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Şirketi’ne toplam 70 bin 800 TL ödedi.

Binlerce liraya haber yaptırılmış

AKP'li belediyenin çakma ödülün haberleştirilmesi için de 13 Şubat 2020 tarih ve 2333 yevmiye numaralı dosyası ile HaberTürk Televizyon kanalına “Panorama 1326 Bursa’ya Unesco ödülü tanıtımı” adı altında 31 bin 800 TL ödeme yaptığı açığa çıktı.

208 bin TL harcandı

“UNESCO tarafından verilmeyen ancak UNESCO tarafından verildiği izlenimi yaratılmak istenen bir ödül için belediye kasasından toplam 208 bin 800 TL harcanmıştır” diyen Osmangazi Belediye Meclisi’nin CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

“Belediyemiz 2019 yılı sonunda Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Projesi ile 'İdeal Kent' ödülü almış ve ödülün tanıtımı Osmangazi Belediyesi’nin İnternet sitesinde 'UNESCO'dan Tarihi Projeye Tarihi Ödül' başlığı ile duyurmuştur. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu ödülün UNESCO tarafından verilmediği ortaya çıkmış ve UNESCO, ‘Bizim böyle bir ödülümüz yok’ diye açıklama yapmıştır."

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