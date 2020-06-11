AKP'li Belediye Başkanı hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'zimmet’ iddiasıyla suç duyurusu

Bursa’nın Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar hakkında 14 CHP’li belediye meclis üyesi tarafından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda Dündar ile Osmangazi Belediyesi yetkililerinin “Görevi kötüye kullanma ve nitelikli zimmet suçları açısından soruşturulması” talep edildi.

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li Dündar hakkında ‘Görevi kötüye kullanma ve nitelikli zimmet’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Dündar’ın belediye bütçesinden hazırlattığı ‘Yeniden Mustafa Dündar’ isimli şarkı, ‘Çakma UNESCO ödülleri’ için yaptırdığı ödemeler delil olarak gösterildi

Osmangazi Belediyesi Denetim Komisyonu’nun kuruluş amacına uygun olarak işletilemediği ve birçok hukuksuz uygulama ile kuruluş amacının tam tersi yönde bir faaliyet gerçekleştirdiğinin belirtildiği suç duyurusunda “Denetim komisyonu üyelerine evrakların sunulmamasının da görevi yaptırmamak için direnme suçu kapsamı başta olmak üzere değerlendirilmesi” istendi.

Belediyenin harcamaları

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li belediyenin yaptığı bazı harcamalarla ilgili şunlar ifade edildi:

Belediye bütçesinden yapılan 76 bin 700 TL’lik ödeme ile de kamu malının israf edilerek “Yeniden Mustafa Dündar” isimli bir şarkı yaptırılmıştır. Bahsi geçen ödemenin seçim kampanyasında kullanılacak bir husus için yapıldığı açıktır. Ödemenin belediye bütçesinden Osmangazi Belediye Başkanı’nın kişisel reklamı için yapılmış olması kamu malının israfını teşkil etmekte olup nitelikli zimmet suçunun unsurlarının oluştuğu görülecektir.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi projesine verilecek ödül, tanıtım ve katılım organizasyonu bedeli olarak 106 bin 200 TL ödendi. Bahsi geçen ödeme kamuoyunda UNESCO ödülleri adı altında da bilinen organizasyona ilişkindir. UNESCO ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yani; hayali bir kurgu ve ödül töreni ile UNESCO ismi kullanılmış, netice itibariyle belediyenin bütçesinden 106 bin 200 TL belediyenin asli görevleriyle ve yasal mevzuatın da hiçbir yanına uymayan bir proje için harcanmıştır.

105 bin liralık organizasyon

Belediye bütçesinden yapılan 105 bin 20 TL’lik ödeme de seçim çalışmasına ilişkin bir organizasyon için yapılmıştır. Bahsi geçen ödemeyle “ilk oy gençlik partisi” adı altında bir organizasyon düzenlenmiş ve organizasyonda AKP propagandası yapılarak yine suç duyurumuzda yer alan Yeniden Mustafa Dündar şarkısı çalınmıştır.

En dikkat çekici husus şüphesiz ki Tekden Film Şirketi’ne Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin sonunda yayımlanması için verilen dört saniyelik reklamlara 472 bin TL’lik ödeme yapılmasıdır. Kaldı ki dört saniye olarak verileceği söylenen reklamlar dahi iki buçuk saniye olarak yayına alınmıştır. Bu hususun da görevi kötüye kullanma ve nitelikli zimmet suçları açısından soruşturulmasını talep etmekteyiz.

Seçim çalışmaları

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçim çalışması yapmak için bir televizyon kanalında iki kez Yerel Seçim 2019 adlı canlı yayınlara katılmış ve bahsi geçen canlı yayınlar için kanala 47 bin 200 TL ve 51 bin 920 TL ödeme yapılmıştır. Başka televizyon kanallarındaki seçim çalışmaları için 47 bin 200 TL ve 70 bin 800 TL ödemeler yapılmıştır. Bu husus da zimmet suçunun oluştuğunun ve kamu malının açıkça israf edildiğinin açık bir örneğidir.

Çöp toplama ihaleleri

Çöp toplama ihalelerini yapan Belediye kuruluşu OSPERAŞ A.Ş.’nin maliyete esas verimlilik katsayıları yüksek alınmak suretiyle maliyet yüksek belirlenerek belediye zarara uğratılmıştır. Yine denetim raporunda detaylı açıklandığı üzere tespiti yapılan araçların bir vardiyada kat ettikleri yol ve işin ifası süresince harcadıkları akaryakıtların fazla hesaplanarak belediyenin zarara uğratıldığı da açıktır.