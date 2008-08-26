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Kültür-Sanat

Çakma Harry Potter yaptılar!

Hollywood yapımı filmlerinin komik taklitlerini yapan Hint dünyasının Bollywood'u, bu kez fantastik filmlere merak sardı.

26 Ağustos 2008 03:00

Hollywood yapımı filmlerinin komik taklitlerini yapan Hint dünyasının Bollywood'u, bu kez fantastik filmlere merak sardı.
Bollywood yapımı olan “Hari Puttar-A Comedy of Terrors (Hari Puttar -Terörün Komedisi)” filmi Eylül ayında Hindistan sinemalarında yerini alacak.
Ancak ünlü 'Harry Potter' serisiyle dalga geçen komedi filmi, Hollywood'un tepkisine neden oldu. Warner Bros firması, 'Harry Potter' markasına zarar vereceğini ve telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.
Hintli Mirchi Movies firması tarafından çekilen film, 10 yaşındaki Hintli bir çocuğun İngiltere'ye yaptığı yolculuğu ve maceralarını alaycı dille anlatıyor. Filmin başrollerini Bollywood'un ünlü oyuncuları Sarika, Jackie Shroff, Zain Khan ve Saurabh Shukla paylaşıyor.

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