'Çakma' dedektörün gazdan haberi yok

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından denetimi yapılan 36 bin 361 ürünün 3 bin 538’i uygunsuz olduğu saptandı. Ürünler arasında gaz tehlikesini saptayamayan gaz dedektörü, yangın çıkarma riski taşıyan elektrikli ısıtıcı ve hatta tost makinesi bile var.

Piyasa Gözetim ve Denetimi 2012 sonuçlarını paylaşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bakanlık olarak insan sağlığını, can ve mal güvenliğini, çevreyi korumak amacıyla 2012 yılında yüksek risk taşıyan ürünler üzerinde denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi. Ergün, bakanlığın görev alanına giren asansörler, elektrikli ekipmanlar, makineler, otomotiv, taşınabilir basınçlı ekipmanlar gibi pek çok ürün grubunun aynı zamanda vatandaşların günlük hayatta sıklıkla kullandıkları ürünler olduğunu söyledi.

Bakan Ergün, 2012 yılında toplam 36 bin 361 farklı marka ve model ürünün denetlendiğini, denetlenen ürünlerden 32 bin 823’ünün uygun, 3 bin 538’inin uygunsuz bulunduğunu, 127 farklı marka ve model ürünün teste gönderildiğini, uygunsuz ürünlerden dolayı üreticilere ve dağıtıcılara 863 bin TL idari para cezası uygulandığını, güvensiz bulunan 12 farklı marka ve model ürün için toplatma kararı verildiğini açıkladı.



Çay kazanı bile ‘çakma’



Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bakan Ergün, toplatma kararlarının yaklaşık yüzde 70’inin elektrikli ekipmanlar ürün grubunda yer alan oda ısıtıcısı, gaz alarm dedektörü, gece lambası, tost makinesi ve çay kazanı ürünlerine ilişkin olduğunu açıkladı.

Bakan Ergün, bakanlıkça yangın söndürme cihazları üzerinde yoğun olarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda, yangın söndürme işlevini yerine getirmeyen 4 farklı marka ürün hakkında toplatma kararı verildiğini belirtirken, yangın çıkarma riski bulunan 4 farklı marka elektrikli ısıtıcının da toplatıldığını belirtti. Ergün ayrıca bir marka gaz alarm dedektörü, bir marka gece lambası, bir marka tost makinesi ve bir marka elektrikli çay kazanı hakkında toplatma kararı verildiğini belirtti.