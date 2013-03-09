Çakıcı'dan Erdoğan'a: Sizi sevmedim sevmek zorunda değilim

Volkan Koç / İSTANBUL

İzmir Buca Kırıklar F Tipi 1 Nolu Cezaevi’nde yatan Alaattin Çakıcı, Başbakan’a avukatı aracılığıyla mektup gönderdi. Başbakan’a, “Seni hiç sevmedim sevmek zorunda da değilim” diyen Çakıcı, annesinin ölüm döşeğinde olduğunu ve kendisinin de hasta olduğunu, 3. Yargı Paketi’nde yer alan bir maddenin kendisine neden uygulanmadığını ve kendisine karşı bir önyargı mı olduğunu soruyor.

‘Sizi sevmedim sevmek zorunda değilim’

Başbakan’a ‘sizden şafaât istemiyorum' diyen Çakıcı, mektubunda, “Sayın Başbakan’ım defalarca size mektup yazdım. Hep aynı lafımdayım. Başbakanlığınıza saygı duymak zorundayım. Ama sizi hiç sevmedim sevmek zorunda da değilim. Yıllarca hapishanalerde ve Devlet Hastaneleri, Tıp Fakültelerinde sürekli tahrik edildim birkaç sefer de tıbbi yönden yanlış uygulamalarla hayatıma bilerek ya da bilmeyerek kastedilmek istendi. Bunları size anlatırken sizden asla şefaat dilemiyorum.” İfadesini kullandı.

Avukatı Mehmet Barış Yaya aracılığıyla, Başbakanlığa faks olarak gönderilen 5 sayfalık mektubun devamında Çakıcı, “3. Yargı Paketi’nin 4. Maddesinin 4. Fıkrasında “hükümlünün, çocukları, anne babası, ölümcül hastalık taşıyorsa, iki defaya mahsus 6 ay kanunen infazı durdurulmasına karar verilir” kanunun altında yürütmenin ve yürütmenin başı olarak sizin imzanız var. Bu 3. Yargı paketinde, Alaattin Çakıcı bu yargı paketinden yararlanamaz diye bir ifade yok.” dedi.

‘Bahçeli’ye ölçüler dahilinde söz söyleme hakkınız var’

Başbakan’ın ‘Türk ve Kürt milliyetçiliğini ayaklar altına aldım’ sözüne de değinen Çakıcı, “Televizyonda izliyorum sizi. Bazı kökeni Türk olan bir partinin Genel Başkanı’nın üzerinde Türklerin ve ve Kürtleri ayağımın altına aldım diye bir ifade kullandığınızı tüm Türkiye bilmektedir. Şayet şöyle bir cümle kullansaydınız “Devletin askerini, polisini öldüren ve ülkeyi bölmek isteyen PKK’lıları ayağımın altında ezdim” Türküm deyip kafatasçı bir milliyetçi insanları, kemik ve kafa yapılarına göre ayırım böyle bir kafatasçı Türk milliyetçisiyiz diyenin de kafasını ezsen o zaman haklısın. Lütfen, Devlet Bahçeli’nin şahsına ölçüler dahilinde, söz söyleme hakkınız vardır.” dedi.

Çakıcı’nın avukatı Yaya ise, müvekkilinin ağır hasta olduğunu annesinin de ölüm döşeğinde olduğunu söyledi. Yaya, “KCK’den yargılanan biri, çocukları hasta olduğu için tahliye edilirken, annesi ölüm döşeğinde olan kendisi de ağır hasta olan müvekkilim tahliye edilmiyor” ifadesini kullandı.

İşte Çakıcı’nın Başbakan Eroğan’a gönderdiği mektubun tamamı şöyle: