Çakıcı'dan Adalet Bakanı'na mektup: Beni öldürecekler

T24 - Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki F Tipi Cezaevi'nde yatan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e hitaben yazdığı mektupta, öldürülmek istendiğini iddia etti.

Daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı övgü dolu mektuptan sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da mektup yazan Çakıcı'nın, bu ikinci mektubunun gönderilmesine 'tehdit ve hakaret içerikli' olduğu gerekçesiyle izin verilmemişti.

Çakıcı'nın avukatı Mehmet Barış, müvekkilinin yazdığı ancak cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulanarak muhatabına fakslanmasına izin vermediği mektubu, basın organlarına iletmişti.

Alaattin Çakıcı, bugün de el yazısıyla Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e bir mektup yazdı ve avukatı aracılığıyla fakslattı.

Çakıcı, "Sayın Bakanım" diye başlayan mektubunda, öldürülmek istendiğini iddia etti.

Çakıcı, "Bu cezaevinde bir baş gardiyan bana 'PKK ve Dev-Sol saldıracak sana haberin olsun' dedi. Bunun üzerine 10 dakika sonra dışarı çıktım. Kameralarda mevcuttur. Avazımın çıktığı kadar bağırdım. Yanımda başmemur Ömer Soğuksu da vardı. Kameralarda mevcuttur. C Blokta, B blokta ve B ile A bloğun arasında 'Beni bu hapisanede kim öldürmek istiyorsa, kimler de yardım ediyorsa, kim olursa olsun öldürmüyorsa, ve yahut vazgeçmişseler de analarına avratlarına sövdüm. Bütün bloklar buna şahittir" ifadelerine yer verdi.

Çakıcı, 2 yıl önce de A Blokta başmemur ile giderken üst kattan 6 sol görüşlü hükümlünün merdivenlerden kendisininin üzerine yürüdüğünü, kendisinin de koşarak onlara doğru hamle yaptığını ileri sürdü.

Hakkında açılan bazı soruşturmalardan da sözeden Alaattin Çakıcı, ayrıca kendisini öldürmek için cezaevine parçalara ayrılarak sokulmuş silahla ilgili duyumlar aldığını yazdı.

Mektup şöyle sona eriyor: "Sayın Bakanım, benim can güvenliği ile ilgili hiçbir problemim yok. Burası PKK'lılar ve solcular ile doldu. Onlar da burada ben de buradayım. Hiçbir yere de sevkimi talep etmiyorum. Saygılarımla bilginize arz ederim. 20.02.2012"