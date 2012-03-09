Çakıcı'nın cezaevinde silah ihbarı doğru çıktı

T24 - İzmit’te daha önce Ergenekon soruşturması tutuklularının da kaldığı, bugün ise daha çok başta Alaattin Çakıcı olmak üzere çete suçlularının yattığı Kandıra Yüksek Güvenliki F Tipi Cezaevi’ne parçalar halinde tabanca sokulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak silah sokmaya çalıştıkları ileri sürülen cezaevi dışından 12 kişi ile birlikte 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Alattin Çakıcı da 20 Şubat 2012 tarihinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e hitaben yazdığı mektupta bu silahtan bahsetmişti.

İzmit Kandıra yolunun 20’nci kilometresinde kurulu bulunan ve Türkiye’nin güvenlik sistemi en yüksek derecede olduğu belirtilen Kandıra Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne dün çok sayıda polis geldi. Ekipler burada incelemelerde bulundu. Ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Daha sonra polis yetkilileri, F Tipi Cezaevi’ne parçalar halinde eşyalar arasında tabanca sokulmaya çalışıldığının ortaya çıktığını, ancak bu durumun gerçekleşmeden önlendiğini bildirdi.

Olayla ilgili olarak ayrıntılı açıklama yapılmamakla birlikte, silah sokma girişimiyle ilgili olarak cezaevi dışından 12 kişinin gözaltına alındığı, 5 infaz koruma memurunun da gözaltında tutulduğu ve ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Alaattin Çakıcı mektup yazmıştı

Bu arada aynı cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı da 20 Şubat 2012 tarihinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e hitaben yazdığı, bir örneğini de avukatı aracılığıyla basın kuruluşlarına fakslattığı mektubunda da bu silahtan bahsediyordu. Avukat Mehmet Barış Yaya aracılığıyla gönderilen ve altında Alaattin Çakıcı’nın da imzası bulunan bu mektupta,

"Bu cezaevine parçalara ayrılmış vaziyette silah sokulurken yakalandı. Cezaevi yönetimi tarafından. Ben de bunun üzerine, bu silah benim için gelmişse, kim tarafından içeriden de yardım ediliyorsa, öldürmüyorsalar, vazgeçiyorsalar diye küfürlü bir dilekçe yazıp 1’inci müdürlüğe verdim" ifadeleri yer alıyor. Alaattin Çakıcı’nın Bakan Ergin’e hitaben yazdığı mektup şöyle bitiyor:

"Sayın bakanım. benim can güvenliğim ile ilgili hiçbir problemim yok. Burası PKK’lılar ve solcularla doldu. Onlar da burada, ben de buradayım. Hiçbir yere de sevkimi talep etmiyorum. Saygılarımla. Bilginize arz ederim. 20.02.2012"