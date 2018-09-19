Çakallarla Dans'ın yönetmeni uyardı: Adımı kullanıyorlar, dikkat etsinler

Yönetmen, yapımcı ve senarist Murat Şeker, kendi adının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını öğrendi. Kendini Murat Şeker olarak tanıtan şahsın adını birçok vatandaşa 'sizi filmlerde oynatacağım' diyerek karşılığında para istediği belirtildi. Şeker, konuya ilişkin olarak "Benim adımı kullanarak etrafta dolaşan dolandırıcıya dikkat etsinler" dedi.

Şeker, “Aşk Geliyorum Demez”, “Aşk Tutulması”, “Plajda” ve "Çakallarla Dans" gibi filmleri yönetmişti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Bodrum Türk Filmleri haftası kapsamında Bodrum’a gelen Murat Şeker aldığı telefonla, adını kullanan bir kişinin telefon çaldığını ve bazı kişilerden ise sizi filimde oynatacağım diyerek para istediğini öğrendi.

Şeker'in adını kullanan şahsın, "Ben yönetmen Murat Şeker, telefonumun şarjı bitti bir görüşme yapabilir miyim" diyerek vatandaşların telefonunu çaldığı da ortaya çıktı. Ünlü yönetmen Murat Şeker ise adli makamlara başvurarak dolandırıcının peşine düştü.

Şeker, şikayet ederek şunları söyledi “Benim adımı kullanarak Ben Murat Şekerim diyerek insanları dolandırıyor. Öğrendiğim kadarıyla 2 tane cep telefonu çalmış. İnsanların yanına giderek ben Murat Şeker telefonunuzu kullanabilir miyim? diyerek alıyor vatandaşın telefonunu konuşa konuşa gidiyor ve gözden kayboluyor. Gecen gün sosyal medya üzerinden biri mesaj attı. Murat bey bugün Şişli’de görüşmüştük, 'Beni Arka Sokaklar dizisinde oynatacaktınız' diyor. Bende cevap yazarak Almanya’dayım sizinle de görüşme yapmadım. Benim adımı kullanan bir sahtekâr var ona denk geldiniz herhalde dedim” ifadelerini kullandı.

Dizide veya filmde oynayan oyunculara para verildiğini para alınmadığını ifade eden Şeker, “Bir de bu sahtekâr, milletten para alıyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı ve özellikle geçlerimizi uyarıyorum. Biz yönetmenler, filmde oynattıklarımıza para veriyoruz. Oyuncuların paralarını almıyoruz. Oynayan herkese emeklerinin karşılığında para veriyoruz, para almıyoruz. Akıl var mantık var, olur mu para almak o yüzden özellikle geçlerimiz bu duruma dikkat etsin. Benim adımı kullanarak etrafta dolaşan dolandırıcıya dikkat etsinler. Özellikle genç kızların yanına gidip sizden çok güzel bir elektrik aldım, sizi filimde oynatırım diyormuş. Ben sokaklarda öyle şeyler yapmıyorum. Çalıştığım oyuncularda belli en çok eleştiriyi de bu yüzden alıyorum. Benim tipim belli sokaktan kimseyi çevirip bir şey dediğimde yok. Bir savcı ile görüştüm bundan fazla bir şey çıkmaz dedi. Biz medya da biraz bilinen insan olarak, cep telefonuna ismimi yazarsan bütün bilgilerim çıkar ortaya. Gençlerin ve vatandaşlarımızın biraz uyanık olmaları lazım” şeklinde konuştu.

“Biz bu konunun filmini yapıyoruz”

Adını kullanarak cep telefonu hırsızlığı yapıldığını da belirten Şeker, “İlk duyduğumda güldüm. Çünkü cep telefonu çalmış. Bende komik karşıladım bir cep telefonu çalmak için mi ismimi kullanmış bari adam gibi bir şey yapsaydı deyip sadece güldüm geçtim. Artık kızmaya başladım gerçekten. Gereksiz yere birileri üzülebilir hayalleri yıkılabilir. Biz bu konunun filmini yapıyoruz zaten “Çakallarla dans” filmiyle. İnsanları kandıran çakalların filmini yapıyoruz. İnsanların saflığından faydalanan insanları filme konu ediniyoruz. Halen saf kardeşlerimiz ablalarımız var” dedi.

Yakın bir arkadaşının tanıdığını da dolandırıldığını söyleyen Şeker, “Para alıp almama konusunda bir bilgim yok. Telefonunu çaldıran kişi şikayette bulunmuş savcılığa intikal etmiş. Benim tanıdığımın bir arkadaşı telefonunu çaldıran. Arkadaşım beni aradı senin adını kullanarak benim başka bir arkadaşımın telefonunu çaldırmış dedi. Sosyal medyadan aldığım en az 8 şikayet var” şeklinde konuştu.