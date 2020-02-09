Çakallar kovaladı; elektrik direğine tırmanarak 3 saat bekledi

Sakarya'da, yayladaki evinden dönerken çakallar tarafından kovalanan Murat Kurt, elektrik direğine tırmandı. Yakınlarından yardım isteyen Kurt'un belirttiğine göre 3 saat elektrik direğinde bekledi.

Sakarya'da Acelya Yaylası'ndaki yayla evini hırsız girdiği haberi üzerine kontrol etmeye giden ve dönüşte tipi fırtınasına yakalanan Murat Kurt 2 çakal tarafından kovalandı. Koşarak kaçmaya başlayan Kurt, elektrik diğerine tırmanarak yakınlarını arayıp yardım istedi. Murat Kurt yaylaya gelen yakınları tarafından olduğu yerden alındı.

Murat Kurt olayı şöyle anlattı:

"Yaylada bulunan evlere hırsız girdiğini haberini duyunca kros motorla gitmek zorundaydım, yayla evine 1 kilometre kala motorumu bıraktım. Yol kapalı olduğu için yürüyerek gittim. Dönüşte motor çalışmadı, yoğun kar yağışı başlamıştı, yayla evime dönemedim. 2 çakal kovaladı elektrik direğine çıktım. Telefonla akrabalarıma beni almaları için haber verdim. Hatıra amacıyla video çektim, 3 saat yakın bekledim beni kurtardılar. Öncelikle yaylaya gideceklere tek başlarına gitmemeleri söylüyorum ve yanlarına mutlaka bıçak, çakmak, tüfek almalarını en önemlisi tek başlarını gitmemelerini tavsiye ediyorum."