Cahit Berkay: Sevgi, toplum içindeki fonksiyonunu yitirdi

Moğollar isimli müzik grubunun kurucularından Cahit Berkay, Kent FM'de Reha Özcan'ın hazırlayıp sunduğu programda müziğin yanı sıra Türkiye'nin geçirdiği süreç hakkında da görüşlerini paylaştı. Cahit Berkay toplumda sevgi eksikliğine değinirken şu ifadeleri kullandı; "Toplum içinde sevgi fonksiyonunu yitirdi sevgi yaşanmıyor."

Canlı yayında dinleyicilerinde sorularını yanıtlayan Cahit Berkay'ın sözleri ise şu şekildeydi:

“Sevgi insanları birbirine yakın tutan şeylerdendir. Toplum içinde sevgi fonksiyonunu yitirdi. Artık ülkemizde sevgi yaşanmıyor. Ayağına bassan adam bıçak çekiyor. Trafikte kimse kimseye yol vermiyor. Eskiden mesela ortak idealler vardı şimdi ise bireysel idealler oluşmaya başladı. Toplumsal ideallerimiz her geçen gün azaldı ve neredeyse yok olmak üzere. Ben her zaman şunu savunmuşumdur; Önce ayırt etmeden insanı sevelim. İnsan önce kendini sonra diğer insanları sevmeli toplumun en büyük ihtiyacı sevgi.”

Programda Cahit Berkay, Barış Manço ile hatıralarını paylaşırken Cem Karaca'dan söz edildiğinde ise "Cem benim için çok özel bir insan. Halen özlüyorum onu, Cem müzikal anlamda arkadaşlığımın yanı sıra dostumdu ve hayatımın en önemli parçalarından bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.