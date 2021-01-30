Cahit Berkay'dan CHP'den istifa eden 3 milletvekiline: Size oy verenleri enayi yerine koydunuz, hele böyle bir dönemde!

Sanatçı Cahit Berkay CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'a tepki gösterirken, "Size oy verenleri enayi yerine koydunuz" dedi.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel'in partiden istifalarında sanatçı Cahit Berkay'dan tepki geldi.

Twitter'dan 3 milletvekiline seslenen Berkay, "Eyyy CHP'den istifa eden üç milletvekili, size oy verenleri enayi yerine koydunuz. Hele böyle bir dönemde... İnanamıyorum bu yaptıklarınıza... Bu ne sorumsuzluktur?" dedi.

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