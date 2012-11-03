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Kültür-Sanat

Cahid Berkay 'Arda Kalan' ile geliyor

Mayıs ayında çıkacak albümde, müziklerin çoğunluğunun Cahit Berkay'a, düzenlemelerinin ise Erman Seven’e ait olduğu açıklandı

03 Kasım 2012 16:17

Cahit Berkay'ın Mayıs ayında çıkarılması beklenen "Arda Kalan" isimli 11 şarkıdan oluşan bir albüm yapmaya hazırlandığı duyuruldu. Yapımcılığını Universal Music Taxim Edition ve Irmak Plak'ın üstlendiği albümde, enstrüman olarak akustik gitar, bağlama, bas, davul, eletrik gitar, kemençe, klarnet, kontrbas, ney, piyano, saksafon, trombon, trompet ve tulum kullanıldığı belirtildi.

Demet Özbay'ın ntvmsnbc'de yer alan Prova Halleri köşesinde yer alan habere göre; söz konusu albümün prodüktörleri Emre Irmak ve Cahit Berkay, aranjörleri ise Emre Irmak ve Erman Seven. Başta Taxim Edition’ın Genel Müdürü Mine Aksoy ve proje süpervizörü Savaş Biner olmak üzere, Oğuz Han ve Yağmur Yağcı'nın da oluşum aşamasının önemli isimleri arasında olduğu ifade edildi.

Miks ve Mastering Serkan Kula’nın ellerine teslim edilirken, şarkıların sözlerinin ise Murat Günes, Funda Tatar, Gonca Öncel ait olduğu belirtildi.

Müziklerin çoğunluğunun Cahit Berkay bestesi olmakla beraber, düzenlemelerinin ise Erman Seven’e ait olduğu açıklandı. Albümde yer alan 4 türkü için de Derya Petek'in seçim ve yorumu olduğu belirtildi.

Nilgün Kara tarafından fotoğrafları çekilen albümün, aynı zamanda ve albüme adını veren "Arda Kalan" şarkısına da ilk klibini çektiği açıklandı.

 

 

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