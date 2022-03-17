"Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu", 45 yıl sonra sinemalarda gösterime girecek

Anthony Quinn'in başrolünde yer aldığı, "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu', 45 yıl aradan sonra 4K olarak sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Özelikle Ramazan aylarında İslam dünyasında TV'de defalarca yayınlanan "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu", 45 yıl aradan sonra sinemada izleyicilere sunulacak. 'Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu', Pinema Filmcilik tarafından Türkiye’de 4K olarak gösterime çıkarılacak.

Pandemi sonrasında eski günlerine hızla ilerleyen dünya sinema pazarları sinema kültürünü daha güçlü bir zemine oturtmak için büyük çabalar sarf ediyor. Pinema Filmcilik de 1977 yapımı "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu", 4K olarak yenilenen kopyasını Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla vizyona çıkarma kararı aldı.

15 Nisan 2022'de etkinliğin haftalık programlamalarından önce yapımcı Moustapha Akkad’ın oğlu Malek Akkad’ın da katılımıyla bir gala gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yönetmen Moustapha Akkad’ın "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" adlı filmi 45 yıl aradan sonra ilk defa 4K ve 2D olarak, yenilenmiş kopyasıyla dev ekranlı sinemalara geliyor. Film, İslam Alemi üzerine yapılmış en iyi film olarak kabul ediliyor.

Mısırlı yönetmen Moustapha Akkad’ın oğlu yapımcı Malek Akkad ve Trancas International’ın iki yıla yakın süren yenileme çalışmaları sonrası film 4K olarak yenilendi.