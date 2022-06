Çağrı filmi 45 yıl sonra yeniden gösterime giriyor

İstanbul'da Atlas sineması özel bir gösterime ev sahipliği yaptı. Çağrı: İslamiyetin Doğuşu adlı efsane film restore edilerek 45 yıl sonra yeniden sinemaseverlerle buluştu.

Özel gösterim Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşti. Gösterim öncesi açıklamada bulunan usta yönetmen Mustafa Akad'ın oğlu, yapımcı Malek Akkad, Türkiye'de böyle bir gösterim için bulunmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu filmi 45 yıl aradan sonra 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesi ile yenilenip vizyona girdi.

Film hakkında

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu en iyi anlatan film olarak bilinen ve İngilizce adı "The Message: The Story of Islam" olan 177 dakikalık film, 1976'da çekildi.

Filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü başarılı oyuncu Anthony Quinn'in yanı sıra Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas yer alıyor.

Türkiye'de ilk sinema gösterimi 31 Ocak 1977'de yapılan ve yoğun ilgi gören filmin yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla 15 Nisan'da vizyona girecek.