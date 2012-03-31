Çağlayan'da olay çıktı, polis havaya ateş açtı

Çağlayan Adliyesi önünde Fenerbahçeli taraftarlar ile polis arasında arbede yaşandı.
Şike iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 93 sanık açılan davanın 12. duruşması sona erdi. Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu ve Muhsaebe Müdürü Tamer Yelkovan'ın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi.
Polis barikatını aşmaya çalışan taraftarlar, Adliye binasına girmek istedi. Emniyet güçleri, olayları önlemek için biber gazı sıktı. Müdahale yetersiz kalınca polis, havaya ateş açtı.