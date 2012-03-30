Şike davası savcısından tahliyelere ret talebi geldi

Şike davasının 12. duruşmasında sanıklar ek savunmalarınını bitirirken Savcı Ufuk Ermertcan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyetinin kararı 3-4 saat içinde açıklaması bekleniyor.

Savcıdan tutukluluğun devam talebi

Başkan Mehmet Ekinci, Savcı Ufuk Ermertcan'a görüşünü açıklaması için söz verdi. Savcı Ermertcan, tutuklu 16 sanığın üstüne atılı suçlamanın vasıf ve mahiyeti, sanıklar için istenen ceza miktarı ve henüz dinlenmemiş tanıkların bulunmasını gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Savcı ayrıca davaya müdahillik talebinde bulunanların taleplerinin suçtan doğrudan zarar gördükleri gerekçesiyle kabulüne karar verilmesini talep etti. Başkan Ekinci, duruşmaya talepleri değerlendirmek üzere ara verdiğini açıklayarak "3-4 saat sonra görüşürüz" dedi.

Tahliye taleplerini alan Mehmet Ekinci, duruşmaya ara verdi. Ekinci, kararın 3-4 saat sonra açıklanacağını belirtti.