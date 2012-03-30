Aziz Yıldırım: Her şey biz Trabzonspor'u yenince başladı

''Futbolda şike'' davasının tutuklu sanığı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ''Maç öncesinden futbolcu transferi yapanlar yargılanmıyor, biz transfer şikesi diye yargılanıyoruz'' dedi.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada barkovizyon eşliğinde ek savunma yapan tutuklu sanıklardan eski Giresunspor Kulubü Başkanı Olgun Peker'in ''Bu davanın adı şike... Bana şikeyle ilgili bir şey sorar mısınız?'' diye sorduğu Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, ''İddianamede, 'Üyelerin yapmış sen de sorumlusun' diyor. Bu yüzden sana soracak bir şey yok'' karşılığını verdi.

Peker ise ''Ben 11 yıllık Refleks Menajerlik şirketinin sahibiyim. Benim menajerlik yoluyla insanları dolandıracağım söyleniyor. Bunu isteseydim en üst düzeyde yapabilirdim'' dedi.

Örgüt kurmakla da suçlandığını söyleyen Peker, ''2001'de bir operasyon yaptılar, 'örgüt üyesi' dediler, sonra beraat ettim. 'Kelebek Operasyonu'nda da adım geçti ama sanık değildim. Bu kadar kötü propagandaya rağmen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile oturup çay içebiliyorum, bu kadar ortam yapmışım. Bu ortamı yapabilir miydim?'' diye konuştu.



Aziz Yıldırım'ın ek savunması



Aziz Yıldırım da ek savunmasına, mahkeme heyetine hitaben, ''Bu hafta içerisinde Avrupa şampiyonlar şampiyonu kızlarımızın buraya gelmesine izin verdiğiniz için teşekkür ederim'' diyerek başladı.

Bunun üzerine Başkan Ekinci, ''Hediye ettikleri topu adliyenin içerisinde muhafaza edeceğiz. Adliye personelimizin zaman zaman kazandığı kupalar var. Onlarla birlikte muhafaza edilecek, bilginiz olsun'' dedi.

Yıldırım, aylardır süren tutukluluk sürecinin iyi diyalog içerisinde geçtiğini belirterek, Mahkeme Heyeti Başkanı Ekinci'ye teşekkür etti.

''Bu bir şike davası olsaydı burada farklı konuşmalar yapıyor olurduk ama dediğim gibi şike davası değil'' diyen Yıldırım, savunmasında eksik kalan bazı maçları anlatacağını söyledi.

İddianamede, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçıyla ilgili 2 yoldan şike olduğunun öne sürüldüğünü belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

''Bu maçta genel hadise Mehmet Şen ile Doğan Ercan'ın üzerinden yapılan bir şike operasyonundan bahsediliyor. Şike operasyonu, İlhan'a söylediğim söylemlerle bu hadisenin başladığı belirtiliyor. Mehmet Şen beni arıyor. Görmek istediğini söylüyor. O gelmeden ben İlhan Bey ile konuşuyorum. 'Mehmet geldi konuşmak istiyor' diyorum. Maç ertesi günü, bu konuşmalarda gece oluyor. Daha şike operasyonu yapmamışız. İlhan Bey'in ilk defa haberi oluyor. İlhan Bey ve Mehmet Bey de geldi. Aykut Hoca ile hep beraber oturduk ve konuştuk.

Bir diğer iddia ise Mehmet Şen'e benim Serdar Kulbilge üzerinden irtibata geçtiğimdir. Bu iddiayla ilgili Mehmet Şen, İlhan'a bir mesaj yolluyor. Mesajda, 'Serdar ile konuştum, hiç kimseyle konuşmamış iş halloldu' diyor. Serdar Kulbilge'ye gitmiş olsaydık bu mesajın olmaması gerekiyor.''

Davanın sanıklarından Doğan Ercan hadisesinde ise Serdar Kulbilge ile hiçbir irtibatlarının olmadığını, çünkü alacaklardan vazgeçildiğini belirten Yıldırım, ''Şike olsa alacağından insan vazgeçer mi? 5 bin 10 binle işler yapılmaz. En düşük para kazanan futbolcu 1 milyon lira kazanıyor. Karalanmak için maalesef bu hale geldik'' diye konuştu.

Yıldırım, hiçbir transferi maçtan önce yapmadıklarını, futbolcular Emenike ve Sezer'in sezon sonunda transfer edildiğini belirterek, ''Mehmet Topuz transferi için kulübüyle konuştuk. Topuz beni aradı 'Neden beni arıyorsun ayıp' dedim. Hiçbir şekilde kulübüyle anlaşmadan bir konuşma yapmadık. Maç öncesinden futbolcu transferi yapanlar yargılanmıyor, biz transfer şikesi diye yargılanıyoruz'' dedi.



''Bu operasyon Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a yöneliktir''



Gençlerbirliği'nden Orhan Şam'ı 3,5 milyon avroya aldıklarını belirten Aziz Yıldırım, ''Şike yaptığınız bir oyuncuyu alır mısınız? Doğan Ercan tapelerde kimseyle konuşmuyor. İlhan Bey'e telefonda yalan söylüyor ve kulübe gitmiyor. Ercan, Ali Kıratlı ile konuşuyor. Kıratlı'ya 'Ben parayla mı yaptım?' diye sitem ediyor. Ercan'ın derdi oyuncu satmak, transfer yapmak, menajerlik ücretini almak'' diye konuştu.

İddianamede yer alan ''Tarla'' ifadesini açıklayan Yıldırım, bu ifadenin bir şifreli konuşma olmadığını, her hafta Eyüp Sultan'a gidip kurban kestiklerini ve burada maç için dua ettiklerini söyledi. Yıldırım, buradaki ettikleri dua için ''Tarla'' ifadesini dilek anlamında kullandıklarını iddia etti.

Yıldırım, ''Bizi buraya getirenler şike diye getirdiler, ortada şike yok. Bizim size bir sitemimiz yok. Sitemimiz bizi buraya getiren organizeyedir, savcılığadır'' ifadelerini kullandı.

İddianamede Orduspor'un suçlandığını, ancak savcılığın somut delil elde edilemediğinden dava açmadığını söyleyen Aziz Yıldırım, ''İddianamenin sırf bir başlığı olsun diye içinde bulunduğumuz durum açıktır. Her tapemi cevaplandırırım. Bu operasyon Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a yöneliktir'' dedi.

Duruşma, Aziz Yıldırım'ın savunmasıyla devam ediyor.

Aziz Yıldırım'ın Hazine aleyhine açtığı dava reddedildi



''Futbolda şike'' iddialarına yönelik soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, ''usulüne uygun gözaltına alınmadığı ve bu nedenle manevi zarara uğradığı'' gerekçesiyle Hazine aleyhine açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan Yıldırım'ın avukatı, ''3 Temmuz 2011 tarihinde gözaltına alınan müvekkili Aziz Yıldırım aleyhine tv ve basında propagandalar yapıldığını ve müvekkilinin yıpratıldığını'' öne sürerek, tazminat taleplerinin kabul edilmesini istediklerini bildirdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise ''gözaltı ve yakalama kararlarının yasalara uygun gerçekleştiğini'' savunarak, tazminat talebin reddine karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Davayı karara bağlayan hakim, Yıldırım'ın Hazine aleyhine açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davasının, ''usulüne uygun gözaltına alındığı'' gerekçesiyle reddine karar verdi.