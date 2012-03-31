Şike davasında 6 kişiye tahliye kararı çıktı

16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Futbolda şike" davasında 6 kişi için tahliye kararı çıktı. Tahliye edilen isimler, arasında, Abdullah Eker, Abdullah Karakuz, Selim Kımıl, Talat Emre Koçak, Abdullah Başak ve Hakan Karaahmet yer alırken Aziz Yıldırım başta olmak üzere İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve Olgun Peker ise tahliye edilmedi.

‘Maç görüntülerini izleyeceğiz’

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci davada Türkiye Futbol Federasyonu, Erman Toroğlu, Bucaspor, Altay ve Trabzon taraftarı bir savcının müdahillik talebinde bulunduğunu hatırlattı. Başkan Ekinci, duruşmaya bir ay süreyle ara vereceklerini ve bu arada dava dosyasına gelen şike iddialarını içeren maç görüntülerini izleyeceklerini, usule ilişkin eksiklikleri gidereceklerini söyledi. Başkan Ekinci ayrıca bizzat dinlemek istedikleri tanıkları da duruşmaya çağıracaklarını söyledi.

Savcıdan tutukluluğun devamı talebi

Başkan Ekinci, Savcı Ufuk Ermertcan'a görüşünü açıklaması için söz verdi. Savcı Ermertcan, tutuklu 16 sanığın üstüne atılı suçlamanın vasıf ve mahiyeti, sanıklar için istenen ceza miktarı ve henüz dinlenmemiş tanıkların bulunmasını gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Savcı ayrıca davaya müdahillik talebinde bulunanların taleplerinin suçtan doğrudan zarar gördükleri gerekçesiyle kabulüne karar verilmesini talep etti. Başkan Ekinci, duruşmaya talepleri değerlendirmek üzere ara verdiğini açıklayarak "3-4 saat sonra görüşürüz" dedi.

Trabzonspor Kulübü, “futbolda şike” davasının bugünkü duruşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün avukatlarından Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu'na Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu tarafından sözlü saldırıda bulunulduğu ileri sürülerek, “Yapılan sözlü saldırıyı kınıyor, sorumluları kamuoyu önünde özür dilemeye çağırıyoruz” denildi.

Aziz Yıldırım, PFDK'ya savunmasını 2 Nisan'da verecek

Daha önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözlü savunma talebi verme isteğini kabul eden ve tarih olarak 5 Nisan'ı belirleyen kurul, tarih değişikliğine gitti. Kurul üyeleri Aziz Yıldırım'ın 2 Nisan Pazartesi günü sözlü savunmasını verme kararı aldı.

İlhan Ekşioğlu : Çok acı çekiyorum

Öğleden sonraki bölümde tutuklu sanık İlhan Ekşioğlu kürsüye çağrıldı. FenerbahçeAsbaşkanı Ekşioğlu ek savunmasında duygusal bir konuşma yaptı. Tutuklandığı günden buyana ailesi için endişelendiği belirten Ekşioğlu, “Her akşam saat 05.00’da evde olan bir baba olarak ve ailem tek başına tüm zorluklarla baş başa kaldığı için endişeliyim. Oğlum her mahkeme akşamı soruyor, kızım da büyük bir insan gibi kardeşlerine anlatmaya çalışıyor. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışıyor ama daha fazla dayanamayacaklarını görüyorum" dedi.

‘Eve kazanan olarak gitmek istiyorum’

“Kendi adıma çok acı çekiyorum" diyen Ekşioğlu sözlerine şöyle devam etti: Yattığım sürenin 3 katını yatmış gibi hissediyorum. Çocuklarıma sarılmak gökyüzüne sınırsız bakmak istiyorum. 32 metrekare avlumuz var, onun müsaade ettiği kadar bakabiliyoruz. Her mahkeme akşamı kızımın umutsuzlukla buradan çıkmasına dayanamıyorum. Her karara saygı duyacağım. Oğlumun söylediği gibi eve kazanan olarak gitmek istiyorum

‘Baba seni çok seviyorum’

Ekşioğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından kızı Tuana Ekşioğlu’nun, “Baba seni çok seviyorum" diye bağırması duruşma salonunda duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Başta baba Ekşioğlu olma üzere bazı sanıklar ve sanık yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Duruşma Ekşioğlu'nun avukatının savunmasıyla devam ediyor.

Aziz Yıldırım : Kızlarımıza izin verdiğiniz için teşekkür ederim

Aziz Yıldırım da ek savunmasına, mahkeme heyetine hitaben, “Bu hafta içerisinde Avrupa şampiyonlar şampiyonu kızlarımızın buraya gelmesine izin verdiğiniz için teşekkür ederim” diyerek başladı. Bunun üzerine Başkan Ekinci, “Hediye ettikleri topu adliyenin içerisinde muhafaza edeceğiz. Adliye personelimizin zaman zaman kazandığı kupalar var. Onlarla birlikte muhafaza edilecek, bilginiz olsun” dedi. Yıldırım, aylardır süren tutukluluk sürecinin iyi diyalog içerisinde geçtiğini belirterek, Mahkeme Heyeti Başkanı Ekinci'ye teşekkür etti.

Başkan Ekinci: Açıklayın tarihe geçsin

Yıldırım, "Bu dava sizin için normal olabilir ama aslında bu dava Türk sporuna yön verecek bir davadır. Bu iddianame Fenerbahçe'yi suçlamak için yazılan bir iddianamedir. Gerçek bir iddianame böyle olmaz. Bizi içeride tutarak Fenerbahçe'yi ele geçirmek için yazılan bir iddianame bu. Sahanın içinde birşey yoksa sahanın dışında da yoktur. Sahanın içinde varsa sahanın dışında da vardır. İkisi de birbirinden ayrılmaz. Herkes namuslu oldu. Herkesi biliyorum ama konuşmuyorum, susuyoruz" diye konuştu.

Başkan Ekinci'nin "Açıklayın tarihe geçin" sözleri üzerine Yıldırım, "Açıklarsak neler olacağını biliyorum. Ondan sonra diyecekler niye yaptı" şeklinde konuştu.

Olgun Peker kitap yazıyor

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci tutuklu sanık Olgun Peker'in ek savunması almak üzere sanık kürsüsüne çağırdı. Peker, "Giresun'dan buraya gelen insanlar eğer benim yüzümden burdalarsa Allah şahidim ki hiç biriyle ilgilim yok. Ama kendi suçları varsa ondan yargılansınlar" dedi. İfadesini cezaevinde yazdığı kitabının önsözünü okuyarak bitiren Peker, "Bu aşamada tahliyemi istemiyorum. Ben de olsam bu safhada tahliye yönünde karar vermezdim" diye konuştu.