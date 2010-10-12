Çağlayan kavşağı 6 ay trafiğe kapalı

İstanbul Çağlayan kavşağında trafik yer altına alınacak. Böylece en büyük yayalaştırılmış meydan oluşturulacak. Çalışmalar 22 Ekim Cuma günü başlayacak ve 6 ayda tamamlanacak.



"Katlı bir kavşak haline gelecek"



Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Çağlayan Kavşağı, Piyalepaşa Bulvarı, Kağıthane Caddesi, Mecidiyeköy, Okmeydanı, D- 100 karayolunun birleştiği nokta, İstanbul'un en yoğun araç trafiğinin olduğu bölgelerden biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdare ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmayla 13.000 m² alanda altgeçit yapılacak, altgeçit uzunlukları 700 metre olacak. Çağlayan kavşağı 2 katlı bir kavşak haline gelerek, trafik yerin altına alınacak. Bu şekilde İstanbul'da birçok miting ve yürüyüşe ev sahipliği yapan Çağlayan, 22.000 m² yayalaştırılmış alana sahip bir meydan haline gelecek"



"Altı ay süreyle trafiğe kapatılacak"



"Abide-i Hürriyet Parkı ile bütünlük içinde yapılacak olan meydan düzenlemesiyle bölgede oturan, çalışan ve Avrupa'nın en büyük adliye sarayı olan İstanbul Adliyesi için sosyal bir merkez oluşturulacak. Proje, ileride yapılması planlanan metro istasyonu dikkate alınarak planlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nce hazırlanan proje ile Kağıthane Caddesi (Şişli) - Çevreyolu ve Piyalepaşa yönü 12 m aşağıdan altgeçit ile Çevreyolu ve Piyalepaşa istikametine bağlanacak.Kâğıthane İlçesi'nin ana çıkışlarından biri olan Kağıthane yolu ise 6 m aşağıdan Şişli, Piyalepaşa istikametlerine, Piyalepaşa Bulvarı istikametinden gelen araçlar da 6 m aşağıdan altgeçitle, Kağıthane ve Şişli istikametlerine ulaşabilecekler. Çağlayan kavşağında trafiğin yer altına alma çalışmaları ve Adliye ile beraber faaliyete geçebilmesi için altı ay süreyle Çağlayan Meydanı trafiğe kapatılacak. İnşaat süresince geçici trafik sirkülasyon projesi hazırlandı. Buna göre Çağlayan Meydanı etrafında bulunan Çampark sokak; D 100, Piyalepaşa-Çağlayan, Bahçeler Caddesi Çağlayan- D100, Piyalepaşa bağlantısını sağlayacak."



Çağlayan kavşağında alternatif yollar



Kağıthane - Mecidiyeköy - Zincirlikuyu güzergahı Çağlayan Kağıthane yolu güzergahının Şevketpaşa caddesi ile kesişen noktasından sağa dönülüp, Bahçelievler caddesi ile kesiştiği noktadan sola dönülerek bu doğrultu üzerinde ki Çağlayan kavşağından O - 1 çevreyoluna çıkılacak. Yapılan yönlendirme ile Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu yönüne gidilecek.



Şişli - Piyalepaşa - Topkapı güzergahı

Abide-i Hürriyet caddesi güzergah doğrultusu üzerinden Taşocağı Caddesi'ne sağa dönülüp o doğrultu üstündeki adacıktan sola dönülüp Yurt Sokak İstikameti üzerinde devam edilecek. O doğrultu üzerinde Vatan Caddesi istikameti üzerinde gidilip o doğrultuda kesişen Vatan Caddesi, Kâğıthane Caddesi bağlantı yoluna çıkılacak. Aynı güzergahta devam edilerek Vatan Caddesi, Kağıthane Caddesi bağlantı yolu ile Çağlayan Kağıthane yolu ile kesişen Şevketpaşa Caddesi üzerinde ilerleyip Bahçeler Caddesi'ne kesişen yoldan sola dönülüp o doğrultu üstünden Çağlayan kavşağı üzerinden sola dönülüp Piyalepaşa istikametine gidilebilecek. Çağlayan kavşağından da sağa dönülüp Topkapı istikametine gidilebilecek.



Topkapı - Şişli güzergâhı

Topkapı O - 1 Çevreyolu İstikametinden Çağlayan kavşağından sağa dönüp Piyalepaşa Bulvarı doğrultusunda kesişen Abide-i Hürriyet Caddesi'ne bağlanıp Şişli İstikametine gidilecek.



Mecidiyeköy - Kâğıthane güzergâhı

Abide-i Hürriyet caddesi üzerindeki Dr. Cemil Bengü Caddesi'ne sağa dönülüp bu doğrultu üzerinde Yurt Sokağa sola dönülüp bu doğrultuda devam ederek Vatan Caddesiyle kesişen noktadan sola dönüp Vatan Caddesi, Kağıthane Caddesi bağlantı yoluna sola dönülüp Kağıthane yönüne gidilecek.



Şişli - Zincirlikuyu güzergahı

Abide-i Hürriyet Caddesi Şişli yönü Dr. Cemil Bengü Caddesi kavşağından sağa dönüp Yurt Sokak kavşağından sola dönüp sokağın sonundan 'U' dönüşü ile Vatan Caddesi ve sonrasında Şevket Paşa Caddesi boyunca ilerleyip Bağcılar Caddesi'nden, oluşturulan geçici servis yolu kullanılarak Zincirlikuyu yönüne gidilebilecek.





