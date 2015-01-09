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Çağla Şikel: Zamanı gelince açıklayacağım

Çağla Şikel, programında stüdyo konuğu Hüseyin Turan'ın türküleriyle duygulu anlar yaşadı

09 Ocak 2015 13:53

7 yıllık eşi Emre Altuğ ile evliliklerini bitirme kararı alan Çağla Şikel, dün sunuculuğunu Alişan’la yaptığı Her Şey Dahil programında duygusal anlar yaşadı. Şikel eşi Altuğ'la ortak aldıkları evliliklerini bitirme kararıyla ilgili "Konuşamam. Biliyorsunuz konuşma yasağı var. Ancak zamanı gelince açıklayacağım" dedi.

7 yıllık eşi Altuğ ile boşanmak için mahkemeye başvuran Şikel, dün sunduğu program çıkışı keyifsiz haliyle dikkat çekti.

Şikel, "Konuşamam. Biliyorsunuz konuşma yasağı var. Ancak zamanı gelince açıklayacağım" dedi.

Şikel, programda ise stüdyo konuğu Hüseyin Turan'ın türküleriyle duygulanınca partneri Alişan gözyaşlarını silip, ona moral vermeye çalıştı. Şikel'in alyansını çıkarmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

 

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