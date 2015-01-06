Çağla Şikel ve Emre Altuğ ayrılma kararı aldı

Çağla Şikel ve Emre Altuğ'un boşanıyorlar iddialarından sonra, çift yaptıkları ortak açıklamada, "Üzülerek belirtiyoruz ki, 7 yıllık süren evliliğimizin yol ayrımına girdik. Biz, büyük bir aşkla ve tarifi mümkün olmayan bir sevgiyle evliliğimizi devam ettirdik ancak süreç sonunda anlaşarak ayrılmaya karar verdik" dedi.

yapılan açıklamada, "Bundan sonraki hayatımızda da her zaman birbirimizin yanında olarak görüşmeye devam edeceğiz. Beraber geçirdiğimiz değerli yıllar için birbirimize minnettarız. Bu ayrılığımızda herhangi bir üçüncü kişinin ilgi ve alakası söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.