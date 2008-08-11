Çağla Şikel ve Emre Altuğ evlendi

Yaklaşık 4 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, dün akşam İstanbul Sortie’de dünya evine girdi.



Emre Altuğ’un nikah şahitliğini Sinan Çetin, Yalçın Akyıldız ve menajeri Handan Taşkın, Çağla Şikel’in şahitliğini ise Engin Günaydın, Melek Baykal ve Müjdat Gezen yaptı.

Cengiz Abazoğlu imzalı gelinlik ve damatlık giyen çiftin düğünü müzik, sanat ve podyum dünyasını bir araya getirdi. 2 bin davetlinin katıldığı düğünde süsleme için 3200 adet kırmızı gül kullanıldı.



Emre Altuğ sahneye çıkıp şarkı söylerken, misafir ünlüler de şarkılarıyla geceye renk kattı. Altuğ’un Star TV’de jüri üyeliğini yaptığı ’İkizler’ programından çiftin nikâh ânı canlı olarak yayınlandı. Sortie sponsor olduğu için çift düğün ücreti ödemedi.