Çağla Şıkel, ölüm tehdidi aldı; savcılığa başvurdu

Eski manken ve sunucu Çağla Şıkel, bilgisayarına gelen "Seni ve çocuklarını öldüreceğim" mesajı aldığını açıkladı. Savcılığa başvuran ünlü manken, kendini tehdit eden kişinin bulunmasını istedi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 17 Ekim'de e-mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir kişi, "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" yazdı. Şıkel, gördüğü mesajın ardından avukatını aradı.

E-mail atan kişinin IP numarasını kaydeden ve e-mail görüntüsünü de alan Şıkel savcılığa başvurdu. Ünlü manken, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.