Çağla Şıkel o sözleri affetmedi; Arto 10 bin lira tazminat ödeyecek

Çağla Şıkel, ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olarak 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığı ve 3 ay da uzaklaştırma kararı aldırdığı Arto’dan 10 lira tazminat alacak.

Arto ne demişti?

Manken ve oyuncu Çağla Şıkel, önceki gün YouTube, hesabından bir video çekerek mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bilgi vermişti. Çağla Şıkel'in bu videosunu sert bir dille eleştiren Arto, "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" ifadelerini kullanmıştı.

Şıkel, Koronavirüs olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti

Öte yandan en son aralık ayında faz 3 gönüllüsü olarak COVID-19 aşısı olan Çağla Şıkel, Koronavirüs'e yakalandığı iddiasıyla gündeme gelmişti.“Çağla ile Yeni Bir Gün”ün sunuculuğunu üstlenen Şıkel’in programının bant yayınlarının ekrana gelmesi bu iddiaları güçlendirdi. Virüsü oğlu Uzay’dan kaptığı konuşulan 42 yaşındaki sunucu, yaptırdığı koronavirüs testini sosyal medya hesabından paylaştı ve “Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Ben iyiyim, Uzay da çok iyi. Kısa bir süre sonra yayındayız” notunu düştü.

Şıkel’in tedbir amaçlı dinleneceği, kısa süre sonra canlı yayına devam edeceği belirtildi.