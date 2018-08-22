Çağla Şikel: Emre'nin aşk haberini sunmam doğru olmaz

Oyuncu ve manken Çağla Şikel, ayrıldığı şarkıcı eşi Emre Altuğ ile çocuklar için bir araya geldiğini, onun dışında arkadaşlık ilişkilerinin olmadığını söyledi. Eski eşi Altuğ'un aşk haberi ile sunuculuk yaptığı kanalda karşılaşması halinde sunmayacağını söyleyen Şikel, "Kanalda yayınlanabilir ama benim sunmam doğru olmaz. Konu büyüyecek ve farklı yerlere gidecek" dedi.

Hayatında aşk olup olmadığı sorunu da yanıtlayan Şikel, "Çok şeye âşığım. Ben aşkı hiç öyle algılamıyorum. Yaptığım birçok şeye ve birçok ana âşığım. Aşk gibi beni heyecanlandıran... Sabah kahvaltıda yumurtanın üzerinde rendelenmiş avokadoyu gördüm diye de heyecanlanıyorum" diye konuştu.

Youtube'da yaptığı makyaj videolarının izleyici itlesinin 15-25 yaş araı olduğunu ifade eden Şikel, " Orada yeni bir kitle edinmek, kimse yokmuş gibi kameraya konuşmak... Dışarıda neysem orada da oyum" sözlerini sarf etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan, Gülben Ergen'in sorularını yanıtlayan Çağla Şikel'in açıklamlarının bir kısmı şöyle:

◊ Sen zaten gündüz kuşağında yaptığın televizyon programlarından aşinasın bu konulara değil mi?

- Aslında öyle ama YouTube izleyicisi çok farklı. Mesela bana diyorlar ki “Çağla, yeni başlayanlar için makyaj yapar mısın?” Ben “Saçmalama, 50 tane makyaj videosu yaptım” diyorum. “Hayır” diyor, yeni başlayanlar için olacak illa. Çünkü YouTube’daki kitle çok genç. 15-20 yaş arasında çoğunluk. Daha küçük yaştaki çocuklar bile girip “Çağla Abla” diye bakıyor. YouTube kanalı açtıktan sonra çok ilginç bir şey oldu. Aquapark’a gittik çocuklarla. Elimde botla yürüyordum. Yanıma 9-10 yaşlarında kız çocukları geldi. “Biz sizi çok seviyoruz. Sizin videolarınızı takip ediyoruz. Siz en sevdiğimiz YouTuber’sınız” dediler. “Çok teşekkür ederim” dedim. Kızlar beni asla tanımıyor. Asla Çağla olarak bilmiyor. Yüzde 100 eminim. Çünkü arkamı döndüğümde çığlık attı. Kaç senedir bu camiadayım kimse arkamdan çığlık atmadı. Bu çok güzel bir şey.

◊ Çok güzel gerçekten...

- Orada yeni bir kitle edinmek, kimse yokmuş gibi kameraya konuşmak... Dışarıda neysem orada da oyum. Nasıl aynanın karşısında “Ne biçim eyeliner çektim, olmadı” diyorsam orada da bunları söylüyorum. Aslında kanal fikri bana sorulan sorularla ortaya çıktı. “Nasıl makyaj yapıyorsun? Saçını nasıl yapıyorsun? Farı nasıl sürüyorsun? Eyeliner nasıl oraya gitti?” gibi çok fazla soru geliyordu...

◊ Çekimlerde kullandığın şeyleri önceden mi hazırlıyorsun?

- Aynen. Bir gün önceden hazırlıyorum. Geçen gün yüzümde bir leke çıktı. Çıkmaz normalde. Cildime çok dikkat ederim. Güneşe çıkmam, 50 faktör koruma kullanırım. Dermatoloğuma söyledim. O da bana “Tamam sana Q-Switch yaparız” dedi. Bir tane lazer var. Birazcık rengini hafifletiyor. Ben de sürekli evde maske yaparım. Çok severim. İnternetten araştırdım. Karbonat, zeytinyağı, limon üçlüsünü buldum. Çok mantıklı geldi. Çünkü karbonat temizlik işlerinde kullanılıyor, diş parlatmada kullanılıyor... “Bu yüze çok iyi gelir” dedim. Dermatoloğumu arayıp sordum. “Gayet iyi olur. Yap” dedi. Evde oturdum onu yaptım. Cildim bebek cildi gibi oldu. Üzerindeki o ölü deri kalktı, inanılmaz oldu. Hemen “Kanalda da yapıyoruz bu maskeyi” dedim. Hiçbir şeyi yapmış olmak için yapmıyorum.

◊ En çok hangi yaş grubu takip ediyor seni?

- 12-25 yaş arası. Zaman zaman istisnalar da olabiliyor.

◊ Çok yakıştırdığımız için demek ki hemen o çağrışım yapıyor...

- Teşekkür ederim ama şu an gerçekten de modellik mesleği diye bir şey yok. Kalmadı. Fashion Week var. Fashion Week’te de 40 manken yürüyorsa 7-8’i Türk. Gerisi yabancı. Ben artık modacı arkadaşlarım rica ederse hiçbir şey beklemeden keyif için yürüyorum. İnternet kitlesi yeni bir kitle. Bir tek belki yaşları yetmişse “Cennet Mahallesi”ndeki Sultan’ı seven bir kitle kalmış olabilir. Bana diyorlar ki “Çocukluğum sizi izleyerek geçti”... Ben de “Ne diyorsun? Öyle şey mi olur?” diyorum... Tabii biz ufacıktık ama hâlâ tekrarlarını izliyoruz” diyorlar. O da çok etkili bir iş olmuştu hayatımda.

"Emre'yle çocuklarımız haricinde bir arkadaşlığımız yok"

◊ “Erkek çocuk annesi olmanın 5 güzel yanı” diye video çektin...

- Aslında orada biraz pratik olmayı, zamanı iyi yönetmeyi, çocuklarla oyun oynamayı, evin aslında onlara uygun bir ortam haline getirilmiş olduğunu anlatıyorum. Güzel yanları var. Etrafında enerjisi hiç bitmeyen minik minik erkek çocukları, onlara uyum sağlamaya çalışan bir anne... Bu açıdan zamanı biraz tasarruflu kullanmayı anlatıyor video da... Sadece erkek çocuğu değil, eminim siz de öyle düşünüyorsunuzdur, çocuk sahibi olmak kadar güzel bir şey yok dünyada. Ama erkek çocukların anneye olan ilgisi de tartışılmaz...

◊ Aynen öyle...

- Şimdiki kız çocukları için babacı diyorlar. Kızlarım olsaydı ve babalarına düşkün olsalardı çok bozulurdum.

◊ Kız çocuğu ikimizin de bilmediği bir duygu.

- Kız çocuğunu da yaşamak çok isterdim. Mesela bana bir kere Demet Şener söylemişti. Kızı “Anneciğim sen kalıyorsun, biz babamla tatile çıkıyoruz” demiş. Çok benlik bir şey değil. Allah biliyor ya bana erkek çocuğu vermiş. Onun o ilgisi, o beğenisi... “Gözünü boyamışsın. Ne oluyor?” diyor mesela. Hayranlıkla bakıyorlar. Hiçbir erkek bunu sana söylediğinde bu kadar için gitmez. Çok güzel bir duygu.

◊ Emre (Altuğ) ile ayrıldınız. Aranız nasıl?

- Çocuklarımız dahilinde görüşüyoruz. Onun dışında bir arkadaşlık ilişkimiz yok. Çocuklarımızın adının geçtiği her yerde birlikteyiz. Çok programlı, disiplinli, birbirine hiç küsmemiş, sadece iki arkadaş gibi olabiliyoruz çocuklarımızın yanında. Kışın hatta hep birlikte tatile gittik. Aslında pedagoglar “Çok da fazla yapmayın bunu” diyor. Çocuklarınız bunu isteyebilir ama bu sefer de anne-babanın bu kadar iyi anlaşıp, bu kadar birbirleriyle eğleniyor olması, “Niye bu kadar iyi anlaşıyorlar, gülüyorlar?” sorusunu akıllarına getiriyor. Onun da bir dengesini kurduk açıkçası.

"Hataya aşığım"

◊ Magazin figürü olarak magazin programı sunmak bir avantaj mı?

- Açıkçası çok cool hissediyorum. Sadece kendimi anons etmiyorum. Çağla Şıkel şurada göründü demiyorum. Haber turu içerisine koyuyoruz onu. Ben sunucu kimliğimle yapıyorum.

◊ Emre’nin diyelim ki bir aşk haberi çıktı. Bunu yayınlar mısın?

- Kanalda yayınlanabilir ama benim sunmam doğru olmaz. Sonuçta orası magazin programı. Ben oranın içeriğine karışamam. Öyle bir haber gelmedi. Ama gelirse de benim anons etmem doğru olmaz. Çünkü neden? Konu büyüyecek ve farklı yerlere gidecek. Sen yapar mısın?

◊ Yaparım ama yalansa yapmam. Aşk var mı hayatında?

- Çok şeye âşığım. Ben aşkı hiç öyle algılamıyorum. Yaptığım birçok şeye ve birçok ana âşığım. Aşk gibi beni heyecanlandıran... Sabah kahvaltıda yumurtanın üzerinde rendelenmiş avokadoyu gördüm diye de heyecanlanıyorum... Balkondan esen rüzgar... Bu da bir aşk. Ben hayata çok âşığım.