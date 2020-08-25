Çağla Şıkel: Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa yapılan 'photoshop' yorumlarına cevap verdi. Şıkel, "Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer" dedi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan manken Çağla Şıkel, günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Önceki gün duvara yaslandığı bir kareyi yayınlayan Şıkel, bacak kaslarına gelen 'photoshop' yorumlarına yanıt verdi. 41 yaşındaki manken, fotoğrafında oynama yapıp yapmadığını soranlar için yeni bir paylaşımda bulundu.

Aynada çekildi bir kareyi yayınlayan Çağla Şıkel, altına "Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer" notunu düştü.

Öte yandan şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir kız çocuğu ile çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Şıkel, paylaşımına "Annem diyor ki; 'İşte tam da böyle bir kız çocuğun olmalı senin..." notunu düşmüştü.