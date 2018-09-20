Çağdaş sanatın ünlü sanatçıları ders verecek

İSTANBUL, (DHA) - BUBİ, Bedri Baykam, Adem Genç ve Bünyamin Özgültekin Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tasarım Programı\'nda ders verecek.

\'Türk Çağdaş Sanatı\'nın önemli sanatçılarından Bubi, Bedri Baykam, Adem Genç ve Bünyamin Özgültekin, Gayrettepe yerleşkesinde yer alan Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tasarım Programı kapsamında 2018-2019 öğretim yılında ders verecek.

YURTDIŞI VE YURTİÇİ BİRÇOK ÖNEMLİ KOLEKSİYONDA ESERLERİ VAR

Psikoloji ve Antropoloji eğitimi alan Bubi, otodidakt olarak çağdaş sanatta üretim yapan ve 18 ayrı dönemi belirlenen sanatçının eserleri Sotheby ve Christie’s de satılmış olup yurtdışı ve yurtiçi birçok önemli koleksiyonda eserleri yer alıyor.

SANATI ANLATAN BİRÇOK KİTABI BULUNUYOR

İki yaşında resim yapmaya başlayan Bedri Baykam’ın sanatsal üretimleri Bern, Geneva, New York, Washington, Paris, London, Rome, Munich, Stockholm, San Francisco ve Berlin başta olmak üzere tüm dünyada sergileniyor. Baykam’ın sanat ile ilgi birçok kitabı bulunuyor.

ESERLERİ DÜNYA ÇAPINDA BİRÇOK KOLEKSİYONDA YER ALIYOR

Birçok uluslararası sanat bienaline katılan Adem Genç’in resimleri, Almanya’da (Deutschbank Koleksiyonu), ABD, İngiltere, Avustralya, Slovenya, Romanya, İsviçre, Rusya Federasyonu, Güney Kore ve PRC‘da sergilenip çeşitli koleksiyonlara girdi. Sanatçının ‘Dada / Entropi ve Nedensizlik Açısından Dadacı Sanat Hareketlerinin Çözümlenmesine İlişkin Bir Yöntem Araştırması’ konulu yayımlanmış doktora tezi, ‘Görsel Algılama / Sanatta Yaratıcı Süreç’ isimli ortak kitabı ve çok sayıda bildiri ve makalesi bulunuyor.

ESERLERİ DİJİTAL TEKNİK VE TASARIMLARLA ESTETİZE EDİYOR

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi dekanlığını yürüten sanatçı Bünyamin Özgültekin farklı kültürlerin karşılaşmalarını, ötekinin ötekiliği ile karşılaşmasını digital teknik ve tasarımlara yer verdiği çalışmalarıyla estetize ediyor. Sanatçı, kendi dünyasının sınırlılığına ve göreceliğine karşın bir geçiş kanalı arıyor. Özgültekin’e göre, bu kanal kültürler arası karşı karşıya gelişlerin geçiş yeridir.

(FOTOĞRAF)