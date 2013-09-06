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Kültür-Sanat

Çağdaş sanatın önemli ismi Anish Kapoor, Sakıp Sabancı Müzesi'nde

İngiliz çağdaş sanatçı Anish Kapoor, Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki kapsamlı sergisinin açılış gününde vereceği konferansta sanatseverlerle buluşacak. Konferans, 10 Eylül Salı günü saat 10.00’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek

06 Eylül 2013 22:24

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) dünyanın merakla takip ettiği ünlü İngiliz çağdaş sanatçı Anish Kapoor’un eserlerini 10 Eylül 2013 – 5 Ocak 2014 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturacak. Cağdaş sanatın yaşayan efsanesi Kapoor, "Anish Kapoor İstanbul’da" sergisi paralelinde, SSM’de konferans verecek. Sanatseverlere Anish Kapoor’un ağzından sanatını dinlemek için bulunmaz bir fırsat sunan konferans, 10 Eylül Salı günü saat 10.00’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.


Dünyaca ünlü küratör ve müze direktörleri de SSM’de

 

"Anish Kapoor İstanbul’da" sergisinin diğer bir önemli etkinliği de 11 Eylül’de düzenlenecek. Uluslararası müze direktörleri ve küratörlerini ağırlayacak “Klasik Sanat Müzelerinde Çağdaş Sanatın Yeri” başlıklı panelin konuşmacıları arasında “Anish Kapoor İstanbul’da” sergisinin küratörü Sir Norman Rosenthal, Victoria & Albert Müzesi Direktörü Prof. Dr. Martin Roth, New York Modern Sanat Müzesi  (MoMA) Direktörü Dr. Glenn D. Lowry, Condé Müzesi Château de Chantilly Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Jean-François Jarrige, Harvard Üniversitesi Sanat Müzesi direktörü Dr. Thomas W. Lentz ve sanat eleştirmeni ve bağımsız küratör Deepak Ananth yer alıyor.  Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın moderatörlüğünde, sanat dünyasının usta isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek panel 11 Eylül Çarşamba günü saat 14.30-18.00’da SSM’de düzenlenecek. Panel katılımı ücretsiz olacak.

 

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