Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Cumhuriyet'e 3 ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 2016 Başarı Ödülleri’nde Cumhuriyet üç ödül kazandı. Sibel Bahçetepe “Yabancı Doktorlar Varoşa” haberi, Pelin Ünker “Panama Belgeleri” haberiyle ödüle değer görüldü. Tutuklu muhabir Ahmet Şık’ın dayanışma ödülünü ise Erdem Gül aldı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği 2016 Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Muhabirler Sibel Bahçetepe “Yabancı Doktarlar Varoşa” haberi ile Behzat Miser Ödülü’nü; Pelin Ünker ise Panama Belgeleri” haberleri ile Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nü aldı. Silivri’de tutuklu muhabir Ahmet Şık’a dayanışma ödülü verildi. Ünker’e ödülünü Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, Bahçetepe’ye ise Behzat Miser’in kızı Helin Miser verdi. Şık’ın ödülünü Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül aldı.

Ödül töreni önceki gün Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, Halkevleri, DİSK ve KESK yöneticileri de katıldı. ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay törende, “Cezaevlerindeki tüm gazetecilere özgürlük talep ediyoruz. Gazetecilere açılan tüm davalar geri çekilsin. Basın düşünce ve ifade özgürlüğüne uygulanan baskılara ‘hayır’, basın düşmanlığına ‘hayır’, sansüre, otosansüre ‘hayır” dedi.

Şık’ın mesajı okundu

81 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan muhabir Ahmet Şık’a cezaevlerindeki tüm gazeteciler adına "Dayanışma Ödülü" verildi. Şık, ödül için Silivri Cezaevi'nden mesaj göndererek "İktidarın ya da güç ortaklarının duyulmasını istediklerini anlatmanın gazetecilik olmadığı, örnek aldığımız meslek büyüklerimizin bizlere bıraktığı en değerli miras. Hakikatin peşinde olmakta ısrar eden tüm gazetecilere selamları yolluyorum ve artık haber ödülü almak istiyorum, dayanışma ödülü değil! Hiçbir tutuklu gazetecinin dayanışma ödülü almadığı, gazeteciliğin özgürce yapılabildiği zamanlar için enseyi karartmıyoruz" dedi.

Edirne ve Kandıra cezaevlerinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da tören için mesaj gönderdi. Demirtaş, Türkiye’nin büyük bir insan hakları ihlalleri ülkesi haline geldiğini belirterek "Bu koşullarda gerçekleri yazmak, hakikatleri anlatmak, haberi düzgün verebilmek, yorum yapabilmek zor, ama inanın çok önemli" dedi.

Figen Yüksekdağ ise, “Zor koşullarda, çok yönlü baskılar altında mesleğinizi dik durarak sürdürme çabanız hepimiz için son derece önemli ve öğreticidir” mesajını gönderdi.